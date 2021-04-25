Спорт
сегодня, 21:24
«Елец» на старте забил три безответных мяча в Брянске, «Металлург-М» уступил чемпиону
Первенство СФФ «Центр» стартовало для наших команд по-разному.
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Видео СФФ «Центр»
Футболисты «Ельца» сегодня выиграли стартовый матч первенства СФФ «Центр» в Брянске у дублёров местного «Динамо» - 3:0.
Подопечные Дениса Жуковского намерены изрядно «пошуметь» в текущем сезоне и побороться за призовые места, по крайнем мере – выступить не хуже, чем в прошлом «бронзовом» сезоне. Благо состав команды позволяет это сделать.
Героем 1-го тура стал 25-летний «возвращенец» полузащитник Игорь Рогованов, который уже выступал в команде в 2017-18 гг. В последнее время воспитанник узбекского футбола и экс-игрок юношеской сборной Узбекистана выступал в чемпионате Крыма, но буквально перед стартом пополнил елецкую команду.
В середине второго тайма Рогованов подал угловой, после которого мяч заметался по штрафной хозяев, пока его не отправил в сетку Александр Ролдугин-старший – 1:0. Второй мяч уже через 3 минуты забил сам Рогованов, с близкого расстояния «расстрелявший» ворота молодых динамовцев.
«Елец» продолжал давить, и за две минуты до финального свистка довёл счёт до крупного. Вышедший на замену Владимир Сотников обыграл двух защитников и прострелил на дальнюю штангу, где пытавшийся прервать прострел защитник Максим Шеин срезал мяч в собственные ворота.
В первенстве СФФ «Центр» приняли старт и дублёры «Металлурга». В 1-м туре они на своём домашнем стадионе «Сокол» уступили прошлогоднему чемпиону нововоронежскому «Атому» - 1:3, при том, что счёт на 7-й минуте открыл липецкий хавбек Александр Лебедев.
Голы в матче «Металлург» - «Атом».
В игре 2-го тура 1 мая «Елец» на своём поле примет тамбовскую «Академию футбола», а липчане сыграют в гостях у «Орла».
«Динамо-М» (Брянск) – ФК «Елец» - 0:3 (0:0)
Голы: А.А.Ролдугин, 63 (0:1). Рогованов, 66 (0:2). Шеин, 88 (0:3 автогол).
«Динамо-М»: 1. Чувасов. 9. Шеин (20. Зимонин, 89). 4. Н-та Прудников. 6. Жиляев. 3. Д.Фомичёв. 23. М.Пикатов. 24. И.Сергеев. 8. Ив.Макеев (к). 11. Черняков (14. Эртман, 90). 26. Держинский. 7. Короба (19. Е.Мамонов, 77).
ФК «Елец»: 1. Невокшонов. 5. Р.Сидоров. 22. С.Саввин. 28. А.А.Ролдугин. 15. Перегудов (32. Храмов, 90). 17. Чечурин (10. В.Сотников, 79). 9. Молодцов (23. Гридчин, 89). 7. Белоусов (к). 8. А.С.Ролдугин (19. В.Рыбин, 90). 18. Рогованов (21. Лошкарёв, 83). 11. Колченко (13. Неделин, 61).
Предупреждения: Держинский, 16. Молодцов, 17. Колченко, 32. Белоусов, 58. Р.Сидоров, 90+.
Судьи: А.Стрелков, П.Волков, И.Стародубов (все - Тула). Инспектор Л.Чаплыгин (Курск).
25 апреля. Брянск. Стадион «Динамо». 300 зрителей.
«Металлург-М» - «Атом» (Нововоронеж) - 1:3 (1:1)
Голы: А.Лебедев, 7 (1:0). Якунин, 28 (1:1). Якунин, 61 (2:1). М.Новиков, 78 (3:1).
«Металлург-М»: 30. Зеленов. 19. Нестеров. 14. Смирных. 2. Никандров. 5. Викторов (57. Разомазов, 56). 18. Баязов. 29. В.Татаринов (9. Чапурин, 86). 11. Фигурчук-мл. (47. Богачёв, 46; 6. Башев, 76). 8. Тарлыков (к). 4. А.Лебедев. 88. Горбатенко (33. А.Плетнёв, 69; 3. Кондратов, 82).
«Атом»: 1. Алфимов. 13. Силкин (98. Джариашвили, 56). 85. Лавлинский. 96. М.Беляев. 17. Якунин (к). 57. И.Щербаков. 7. Бацевичус (25. М.Новиков, 65). 19. Сапельников. 21. Мезинов. 24. Мамонов (14. Закирко, 90). 10. С.Колпаков.
Предупреждения: Викторов, 26. Фигурчук-мл., 30. Баязов, 44. Хрипунков (тренер Металлурга-М), в перерыве. И.Щербаков, 54. Никандров, 74.
Судьи: М.Пчелинцев (Тамбов), Б.Заковинько, А.Нефёдов (оба - Курск). Инспектор А.Ковалёв (Тамбов).
24 апреля. Липецк. Стадион «Сокол». 60 зрителей.
Футболисты «Ельца» сегодня выиграли стартовый матч первенства СФФ «Центр» в Брянске у дублёров местного «Динамо» - 3:0.
Подопечные Дениса Жуковского намерены изрядно «пошуметь» в текущем сезоне и побороться за призовые места, по крайнем мере – выступить не хуже, чем в прошлом «бронзовом» сезоне. Благо состав команды позволяет это сделать.
Героем 1-го тура стал 25-летний «возвращенец» полузащитник Игорь Рогованов, который уже выступал в команде в 2017-18 гг. В последнее время воспитанник узбекского футбола и экс-игрок юношеской сборной Узбекистана выступал в чемпионате Крыма, но буквально перед стартом пополнил елецкую команду.
В середине второго тайма Рогованов подал угловой, после которого мяч заметался по штрафной хозяев, пока его не отправил в сетку Александр Ролдугин-старший – 1:0. Второй мяч уже через 3 минуты забил сам Рогованов, с близкого расстояния «расстрелявший» ворота молодых динамовцев.
«Елец» продолжал давить, и за две минуты до финального свистка довёл счёт до крупного. Вышедший на замену Владимир Сотников обыграл двух защитников и прострелил на дальнюю штангу, где пытавшийся прервать прострел защитник Максим Шеин срезал мяч в собственные ворота.
В первенстве СФФ «Центр» приняли старт и дублёры «Металлурга». В 1-м туре они на своём домашнем стадионе «Сокол» уступили прошлогоднему чемпиону нововоронежскому «Атому» - 1:3, при том, что счёт на 7-й минуте открыл липецкий хавбек Александр Лебедев.
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Голы в матче «Металлург» - «Атом».
В игре 2-го тура 1 мая «Елец» на своём поле примет тамбовскую «Академию футбола», а липчане сыграют в гостях у «Орла».
«Динамо-М» (Брянск) – ФК «Елец» - 0:3 (0:0)
Голы: А.А.Ролдугин, 63 (0:1). Рогованов, 66 (0:2). Шеин, 88 (0:3 автогол).
«Динамо-М»: 1. Чувасов. 9. Шеин (20. Зимонин, 89). 4. Н-та Прудников. 6. Жиляев. 3. Д.Фомичёв. 23. М.Пикатов. 24. И.Сергеев. 8. Ив.Макеев (к). 11. Черняков (14. Эртман, 90). 26. Держинский. 7. Короба (19. Е.Мамонов, 77).
ФК «Елец»: 1. Невокшонов. 5. Р.Сидоров. 22. С.Саввин. 28. А.А.Ролдугин. 15. Перегудов (32. Храмов, 90). 17. Чечурин (10. В.Сотников, 79). 9. Молодцов (23. Гридчин, 89). 7. Белоусов (к). 8. А.С.Ролдугин (19. В.Рыбин, 90). 18. Рогованов (21. Лошкарёв, 83). 11. Колченко (13. Неделин, 61).
Предупреждения: Держинский, 16. Молодцов, 17. Колченко, 32. Белоусов, 58. Р.Сидоров, 90+.
Судьи: А.Стрелков, П.Волков, И.Стародубов (все - Тула). Инспектор Л.Чаплыгин (Курск).
25 апреля. Брянск. Стадион «Динамо». 300 зрителей.
«Металлург-М» - «Атом» (Нововоронеж) - 1:3 (1:1)
Голы: А.Лебедев, 7 (1:0). Якунин, 28 (1:1). Якунин, 61 (2:1). М.Новиков, 78 (3:1).
«Металлург-М»: 30. Зеленов. 19. Нестеров. 14. Смирных. 2. Никандров. 5. Викторов (57. Разомазов, 56). 18. Баязов. 29. В.Татаринов (9. Чапурин, 86). 11. Фигурчук-мл. (47. Богачёв, 46; 6. Башев, 76). 8. Тарлыков (к). 4. А.Лебедев. 88. Горбатенко (33. А.Плетнёв, 69; 3. Кондратов, 82).
«Атом»: 1. Алфимов. 13. Силкин (98. Джариашвили, 56). 85. Лавлинский. 96. М.Беляев. 17. Якунин (к). 57. И.Щербаков. 7. Бацевичус (25. М.Новиков, 65). 19. Сапельников. 21. Мезинов. 24. Мамонов (14. Закирко, 90). 10. С.Колпаков.
Предупреждения: Викторов, 26. Фигурчук-мл., 30. Баязов, 44. Хрипунков (тренер Металлурга-М), в перерыве. И.Щербаков, 54. Никандров, 74.
Судьи: М.Пчелинцев (Тамбов), Б.Заковинько, А.Нефёдов (оба - Курск). Инспектор А.Ковалёв (Тамбов).
24 апреля. Липецк. Стадион «Сокол». 60 зрителей.