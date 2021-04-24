В Липецке задержали двух молодых людей с наркотиками

Им грозит до 10 лет лишения свободы

21 апреля сотрудниками уголовного розыска ОП № 7 УМВД России по Липецку, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Октябрьского района по подозрению в хранении и употреблении наркотических средств был остановлен ранее судимый за совершение имущественного преступления 27-летний гражданин. Молодой человек был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства по делу. В кармане куртке у гражданина полицейские обнаружили полимерный пакетик с веществом внутри. Согласно справки эксперта изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, общей массой 1,99 грамм.



22 апреля также на территории Октябрьского района областного центра в ходе патрулирования жилого района сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Липецку был задержан 27-летний гражданин, хранивший при себе 1,60 грамм наркотического средства, являющегося производным метилэфедрона.



Следователем отдела по расследованию преступлений ОП №7 СУ УМВД России по Липецку в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



