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сегодня, 16:53
В Кемеровской области введена награда за вклад в борьбу с COVID-19
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил региональную награду «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе», что указано в новом постановлении, сообщает VSE42.RU.
«Нагрудный знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе» является наградой губернатора Кемеровской области – Кузбасса» – говорится в документе, подписанным Сергеем Цивилевым.
Знак полагается медработникам и работникам образовательных организаций высшего и среднего звена за «самоотверженный труд и профессионализм» при борьбе с COVID-19, за большой вклад в развитие здравоохранения в сфере борьбы с вирусом, а также за заслуги по подготовке соответствующих специалистов.
Знак выполнен в форме многогранника с наклонными гранями с выпуклой надписью в центре.
«Нагрудный знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе» является наградой губернатора Кемеровской области – Кузбасса» – говорится в документе, подписанным Сергеем Цивилевым.
Знак полагается медработникам и работникам образовательных организаций высшего и среднего звена за «самоотверженный труд и профессионализм» при борьбе с COVID-19, за большой вклад в развитие здравоохранения в сфере борьбы с вирусом, а также за заслуги по подготовке соответствующих специалистов.
Знак выполнен в форме многогранника с наклонными гранями с выпуклой надписью в центре.
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