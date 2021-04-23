В России

сегодня, 16:53

В Кемеровской области введена награда за вклад в борьбу с COVID-19

139
#коронавирус
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил региональную награду «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе», что указано в новом постановлении, сообщает VSE42.RU.

«Нагрудный знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе» является наградой губернатора Кемеровской области – Кузбасса» – говорится в документе, подписанным Сергеем Цивилевым.

Знак полагается медработникам и работникам образовательных организаций высшего и среднего звена за «самоотверженный труд и профессионализм» при борьбе с COVID-19, за большой вклад в развитие здравоохранения в сфере борьбы с вирусом, а также за заслуги по подготовке соответствующих специалистов.

Знак выполнен в форме многогранника с наклонными гранями с выпуклой надписью в центре.
139
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#домашнее насилие
Наказание за домашние побои ужесточат в течение шести месяцев

сегодня, 16:44

В России
Юг России ждет рекордного турпотока в 2021 году

сегодня, 16:39

В России
Навальный прекратил голодовку по рекомендации врачей
#Навальный #голодовка
Навальный прекратил голодовку по рекомендации врачей

сегодня, 16:38

В России
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%
#ключевая ставка #банк
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

сегодня, 15:36

В России
Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая
#майские праздники
3
Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая

сегодня, 14:28

В России
В Кремле рассказали о возможной встрече президентов России и Украины
#Украина #Зеленский #Путин
В Кремле рассказали о возможной встрече президентов России и Украины

сегодня, 13:21

В России