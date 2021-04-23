На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения

Ребёнка госпитализировали.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22 апреля в Липецке около 17:00 на улице Терешковой 23-летний водитель «Лады-Весты» сбил 12-летнего мальчика.



Ребенок получил травмы, его доставили в областную детскую больницу.



Судя по записи камеры наблюдения, после того, как «Веста» сбила мальчика, автомобиль вылетел на встречную полосу, но, к счастью, на ней машин не было.

