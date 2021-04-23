Происшествия

сегодня, 09:27

На улице Терешковой сбили ребёнка: происшествие записала камера наблюдения

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#авария #ДТП
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Ребёнка госпитализировали.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22 апреля в Липецке около 17:00 на улице Терешковой 23-летний водитель «Лады-Весты» сбил 12-летнего мальчика.

Ребенок получил травмы, его доставили в областную детскую больницу.

Судя по записи камеры наблюдения, после того, как «Веста» сбила мальчика, автомобиль вылетел на встречную полосу, но, к счастью, на ней машин не было.
8 2803
#авария #ДТП
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Комментарии (8)

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Аня

35 минут назад
Ну и прав его не лишат как всегда
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Дуня Липецкая

42 минуты назад
Я вообще ничего не смогла увидеть, ну и камера! Все машины едут, люди перешли дорогу и ушли, а в каком же месте сбили мальчика
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+

44 минуты назад
Машин сейчас тьма. И прут и прут с утра до ночи. Где эти человеки все работают ?! А пешеходный переход очень опасная зона .
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Липчанка

55 минут назад
Сколько можно???, лишат этих идиотов, на их место сядут за руль новые. Наше продажное Гаи точно всех не поймает! Нужно учить детей безопасности на дорогах и улице, это городская среда, тут ещё опаснее чем в диком лесу
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А народ

59 минут назад
Посмотрели и дальше пошли по своим делам. Убогие липчане
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Шапокляк

59 минут назад
Блин, эти камеры хуже, чем у нас в 90-е были на телефонах. А сейчас уже, извините, 2021-ый год
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Липчанка

сегодня, 09:50
Кошмар! Господи, когда уже эта неделя кончится? И когда закончится весеннее обострение у водителей и пешеходов?! Качество видео ужасное, ни черта не видно, кому какой сигнал горел. Пацан шел или бежал?
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Сколько можно???

сегодня, 09:41
Лишайте прав этих идиотов пожизненно!
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