Общество

сегодня, 16:34

Липчане жалуются на очереди в службу судебных приставов

12 979
#судебные приставы
3

Выстроившуюся на улице очередь сняли на видео.

Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 сегодня прислали видео, на котором запечатлена очередь в Управление Федеральной службы судебных приставов на улице Терешковой, 14/3.

- К приставам в нашем городе не попадёшь! Записи через Госуслуги нет. Люди стоят в очереди на улице! - Возмущается автор видео.

Как пояснили GOROD48 в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, низкая пропускная способность связана с ограничительными мерами в связи с коронавирусом: для безопасности посетителей для приёма отведена определённая зона, которую регулярно обрабатывают антисептиками. Приём посетителей ведётся с заднего входа, чтобы минимизировать контакты с сотрудниками.

- Управлением принимаются все возможные меры по недопущению возникновения очередей при проведении личного приема граждан, при этом в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, граждан, обратившихся на прием, не пропускают в кабинеты, занимаемые должностными лицами управления, - отметили в УФССП. - Прием граждан осуществляется только в специально отведенных помещениях, с применением дополнительных мер защиты сотрудников и посетителей, что в свою очередь может снижать пропускную способность граждан.

Начальники отделений — старшие судебные приставы, судебные приставы-исполнители осуществляют личный прием граждан и представителей организаций по вторникам с 09.00 до 13.00, по четвергам с 13.00 до 18.00. Заместители начальника отделения — заместители старшего судебного пристава осуществляют личный прием по средам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Дополнительно ежедневно в течение всего рабочего дня личный прием граждан и представителей организаций ведут «дежурные судебные приставы-исполнители».

В неприемное время физические лица, являющиеся должниками, взыскателями или их представителями могут обращаться к дежурному сотруднику структурного подразделения судебных приставов Управления по следующим вопросам: подача любых заявлений (ходатайств) в рамках исполнительного производства; получение должником, взыскателем или их представителями информации по исполнительному производству; предоставление судебному приставу-исполнителю любой дополнительной информации по исполнительному производству.

При необходимости принятия должностными лицами структурного подразделения судебных приставов Управления процессуального решения в присутствии гражданина, прием такого гражданина осуществляется судебным приставом-исполнителем, в производстве которого находится исполнительное производство, либо старшим судебным приставом в приемное время.

Прием граждан и представителей организаций в Управлении осуществляется ежедневно.

В соответствии с указаниями ФССП России в связи с поэтапным снятием ранее наложенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), ФССП России и ее территориальными органами возобновлен личный прием граждан, который в целях недопущения скопления граждан осуществляется по предварительной записи, заявку на которую можно оформить посредством сервиса «Запись на прием» на официальном интернет-сайте ФССП России.

Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся посредством электронного сервиса в порядке живой очереди.

ФССП России рекомендует использовать бесконтактные способы взаимодействия с судебными приставами-исполнителями, в том числе электронный сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном интернет-сайте ФССП России, а также установленные в каждом структурном подразделении территориальных органов ФССП России специальные переносные ящики для приема корреспонденции, в которых можно оставить свое обращение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обращаться по телефону дежурной части Управления, контактные данные размещены на официальном интернет-сайте Управления (36-88-16).

Также в целях создания максимально комфортных условий для получения гражданами информации по интересующим вопросам, в дистанционном режиме, Федеральной службой судебных приставов оптимизирована работа Центра телефонного обслуживания ФССП России.

Единый телефонный номер группы телефонного обслуживания размещен на интернет-сайте Управления, режим работы соответствует режиму работы Управления (телефонный номер 36-89-97).
12 979
#судебные приставы
3

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гидромицентр.

25 минут назад
Скорей бы выборы! Что бы тебе на них отбили голову. Что бы не голосовал за того,за кого не надо.
ответить

Гадалка

27 минут назад
Да приставы самая тупорылая служба,маменькины сынки,слюньтяи.
ответить

Гидромицентр.

30 минут назад
Просто послушали Путина,плюнули на его послание и стали искусственно создавать очередь и злить людей.
ответить

Жительница города

39 минут назад
Даааа уж, у приставов так было давно, ещё до пандемии. Сняли лишние деньги -помимо долга, и уже 3 год все возвращается в автоматическом режиме) позорище) а общение самих приставов-особенно женщин-просто ноу коментс... к чему на приеме комментарии про маленькую зарплату и многА работы?) увольняйтесь товарищи, гражданам на приеме у вас это слышать необязательно
ответить

Вова отдых в Сибири

40 минут назад
Раньше были очереди за колбасой, теперь - к приставам.
ответить

Скорей бы выборы!

48 минут назад
Буду голосовать только за Путина!, Как хорошо при Путине!.
ответить

Алексей

49 минут назад
Да ходил к приставам бордак под видом пандемии нужно целый день потратить чтоб спросить что то я пробовал дозвониться за три часа никто рубку не взял
ответить

Гость

50 минут назад
Там вечно очередь. Ещё до коронавируса к ним было не попасть. А девушки сотрудницы вечно на обеде да в курилке.
ответить

Справедливый

53 минуты назад
Не дозвониться!!! Не попасть к ним невозможно!!! НАДО БРАТЬ ШТУРМОМ!!! ПО ТОЛПЕ С ЛЮДЬМИ ОНИ СТРЕЛЯТЬ НЕ БУДУТ!!!!
ответить

Местный житель

59 минут назад
Как вторник, четверг, так во дворе припарковаться не возможно, да и пройти проблематично!!! А очереди там уже давно на улице стоят))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

По просьбе липчан «разбудили» светофор
#светофор #дорожное движение
По просьбе липчан «разбудили» светофор

15 минут назад

Общество
В Липецке дорожные рабочие вручную подвинули помешавший им автомобиль
#дорога #ремонт
4
В Липецке дорожные рабочие вручную подвинули помешавший им автомобиль

34 минуты назад

Общество
На светофоре возле Городища устанавливают дополнительные светодиодные конструкции
#светофор
На светофоре возле Городища устанавливают дополнительные светодиодные конструкции

сегодня, 16:54

Общество
Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным
#физкультура и спорт
23
Построенный по просьбе губернатора стадион в Военном городке стал бесхозным

сегодня, 16:35

Общество
В 50 домах региона идут работы по капитальному ремонту
#ФКР
В 50 домах региона идут работы по капитальному ремонту

сегодня, 16:00

Общество
В Липецкой области реконструируют братскую могилу
#могила #День Победы
В Липецкой области реконструируют братскую могилу

сегодня, 14:18

Общество