Липчане жалуются на очереди в службу судебных приставов

Выстроившуюся на улице очередь сняли на видео.

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В редакцию GOROD48 сегодня прислали видео, на котором запечатлена очередь в Управление Федеральной службы судебных приставов на улице Терешковой, 14/3.



- К приставам в нашем городе не попадёшь! Записи через Госуслуги нет. Люди стоят в очереди на улице! - Возмущается автор видео.



Как пояснили GOROD48 в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, низкая пропускная способность связана с ограничительными мерами в связи с коронавирусом: для безопасности посетителей для приёма отведена определённая зона, которую регулярно обрабатывают антисептиками. Приём посетителей ведётся с заднего входа, чтобы минимизировать контакты с сотрудниками.



- Управлением принимаются все возможные меры по недопущению возникновения очередей при проведении личного приема граждан, при этом в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, граждан, обратившихся на прием, не пропускают в кабинеты, занимаемые должностными лицами управления, - отметили в УФССП. - Прием граждан осуществляется только в специально отведенных помещениях, с применением дополнительных мер защиты сотрудников и посетителей, что в свою очередь может снижать пропускную способность граждан.



Начальники отделений — старшие судебные приставы, судебные приставы-исполнители осуществляют личный прием граждан и представителей организаций по вторникам с 09.00 до 13.00, по четвергам с 13.00 до 18.00. Заместители начальника отделения — заместители старшего судебного пристава осуществляют личный прием по средам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.



Дополнительно ежедневно в течение всего рабочего дня личный прием граждан и представителей организаций ведут «дежурные судебные приставы-исполнители».



В неприемное время физические лица, являющиеся должниками, взыскателями или их представителями могут обращаться к дежурному сотруднику структурного подразделения судебных приставов Управления по следующим вопросам: подача любых заявлений (ходатайств) в рамках исполнительного производства; получение должником, взыскателем или их представителями информации по исполнительному производству; предоставление судебному приставу-исполнителю любой дополнительной информации по исполнительному производству.



При необходимости принятия должностными лицами структурного подразделения судебных приставов Управления процессуального решения в присутствии гражданина, прием такого гражданина осуществляется судебным приставом-исполнителем, в производстве которого находится исполнительное производство, либо старшим судебным приставом в приемное время.



Прием граждан и представителей организаций в Управлении осуществляется ежедневно.



В соответствии с указаниями ФССП России в связи с поэтапным снятием ранее наложенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), ФССП России и ее территориальными органами возобновлен личный прием граждан, который в целях недопущения скопления граждан осуществляется по предварительной записи, заявку на которую можно оформить посредством сервиса «Запись на прием» на официальном интернет-сайте ФССП России.



Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся посредством электронного сервиса в порядке живой очереди.



ФССП России рекомендует использовать бесконтактные способы взаимодействия с судебными приставами-исполнителями, в том числе электронный сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» на официальном интернет-сайте ФССП России, а также установленные в каждом структурном подразделении территориальных органов ФССП России специальные переносные ящики для приема корреспонденции, в которых можно оставить свое обращение.



Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обращаться по телефону дежурной части Управления, контактные данные размещены на официальном интернет-сайте Управления (36-88-16).



Также в целях создания максимально комфортных условий для получения гражданами информации по интересующим вопросам, в дистанционном режиме, Федеральной службой судебных приставов оптимизирована работа Центра телефонного обслуживания ФССП России.



Единый телефонный номер группы телефонного обслуживания размещен на интернет-сайте Управления, режим работы соответствует режиму работы Управления (телефонный номер 36-89-97).