В России

56 минут назад

Ученые сообщили о снижении смертности от COVID-19 при приеме антидепрессантов

109
#коронавирус

Коллектив ученых из нескольких исследовательских центров и клиник Франции и Испании, в том числе из Парижского университета, изучил истории болезни людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 из 39 больниц на предмет того, влияет ли прием антидепрессантов на смертность от этой инфекции. 

В исследование вошло 7,2 тыс. пациентов. 345 из них получали антидепрессант в течение двух суток после поступления в больницу. Среди пациентов, вошедших в эту категорию, большинство получали только один препарат, а 16% принимали по меньшей мере два. В список антидепрессантов входили стабилизаторы настроения (литиевые или противоэпилептические препараты со стабилизирующим настроение эффектом) и антипсихотические препараты, сообщают «Известия»

Анализ показал связь между использованием любого антидепрессанта с пониженным риском попадания на ИВЛ или смерти. В среднем препараты снижали вероятность таких исходов на 20%. Воздействие комбинации препаратов не отличалось от эффекта одного средства. 

«Эти результаты следует интерпретировать с осторожностью из-за наблюдательного дизайна исследования. Однако наши результаты подтверждают необходимость проведения контролируемых рандомизированных клинических испытаний антидепрессантов для лечения COVID-19», — заключили авторы работы. 

Ученые дали несколько объяснений связи между приемом антидепрессантов и снижением риска попадания на ИВЛ или смерти от коронавирусной инфекции. Во-первых, механизм работы препаратов может предотвратить инфицирование SARS-CoV-2 эпителиальных клеток легких. Во-вторых, многие антидепрессанты способствуют предотвращению цитокинового шторма (связан с слишком интенсивным иммунным ответом), нередко сопровождающего тяжелую форму COVID-19. 
109
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

сегодня, 17:51

В России
В Белгородской области на двоих подростков завели дело о сбыте наркотиков
#наркотики #сбыт
В Белгородской области на двоих подростков завели дело о сбыте наркотиков

сегодня, 16:36

В России
Жительницу Воронежской области осудили за убийство новорожденного ребенка
#убийство новорожденного
2
Жительницу Воронежской области осудили за убийство новорожденного ребенка

сегодня, 16:22

В России
Путин предложил возвращать 50% стоимости путевок детей в летние лагеря
Путин предложил возвращать 50% стоимости путевок детей в летние лагеря

сегодня, 16:09

В России
ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
ЕР предложила полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

сегодня, 15:09

В России
Прибывшие из-за границы россияне будут сдавать тест на COVID-19 дважды
Прибывшие из-за границы россияне будут сдавать тест на COVID-19 дважды

сегодня, 14:10

В России