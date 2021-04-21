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В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

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В России предложили перейти на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ. 

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт · ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт · ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня», — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ. 

Письмо союза поступило в аппарат правительства и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. 

«Дифференцированные тарифы по объемам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии. Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше», — сказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. 

Сейчас россияне потребляют в среднем 90 кВт · ч в месяц, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Прогрессивную шкалу следует использовать только для фактически использованной энергии, исключив из учета общедомовые расходы (сейчас эти виды потребления считают вместе), считает она. Кроме того, нужна системная программа повышения энергоэффективности как самих домов, так и помощь гражданам на покупку экономной бытовой техники, добавила эксперт 
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