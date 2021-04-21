сегодня, 17:51
В РФ предложили ввести лимит на потребление электричества
В России предложили перейти на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ.
Письмо союза поступило в аппарат правительства и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.
«Дифференцированные тарифы по объемам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии. Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше», — сказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.
Сейчас россияне потребляют в среднем 90 кВт · ч в месяц, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Прогрессивную шкалу следует использовать только для фактически использованной энергии, исключив из учета общедомовые расходы (сейчас эти виды потребления считают вместе), считает она. Кроме того, нужна системная программа повышения энергоэффективности как самих домов, так и помощь гражданам на покупку экономной бытовой техники, добавила эксперт