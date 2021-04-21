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Путин объявил о выплате 10 тыс. рублей на каждого школьника

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#выплаты #пособия #школьники
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Путин объявил о выплате 10 тыс. рублей на каждого школьника

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о единовременной выплате в размере 10 тыс. руб. на каждого школьника.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил до 1 августа произвести единовременную выплату для школьников и будущих первоклассников в размере 10 тысяч рублей, - передает "Интерфакс".

"Рынок труда и реальные доходы граждан обязательно будут восстановлены — и мы дальше пройдём. Но пока этого не произошло, предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно - по 10 тыс. рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек", - заявил глава государства, оглашая послание Федеральному собранию 21 апреля.

Выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу, - отметил российский лидер.

Владимир Путин заявил о необходимости подготовки целостной системы мер поддержки семей с детьми, поручив правительству к 1 июля подготовить такую систему. "Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей", - отметил президент.

Кроме того, Владимир Путин заявил о новых выплатах детям от 8 до 16 лет, проживающим в неполных семьях. В ходе послания президент признал, что воспитывать детей в неполных семьях сложно, и отметил, что детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет с 1 июля будет назначена выплата в размере 5650 рублей. Также глава государства предложил платить нуждающимся беременным россиянкам, которые встали на учет, по 6350 рублей в месяц, - передает Lenta.ru.
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#выплаты #пособия #школьники
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