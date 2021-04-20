Начальник отряда липецкой колонии взял взятку за свидание

За 5000 рублей осуждённый купил трёхдневное свидание.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокуратурой Левобережного района Липецка предъявлено исковое заявление к бывшему начальнику отряда №4 отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-5 УФСИН России по Липецкой области, который получил взятку от осужденного за предоставление длительного свидания с сожительницей и матерью. От осуждённого майор колонии на улице Механизаторов получил 5000 рублей.



Мужчина, который дал начальнику отдела взятку, в марте 2018 года был приговорён к 1,5 годам лишения свободы за кражу по части 3 статьи 158 УК РФ. В колонии он находился с 18 апреля 2018 года, и практически сразу обратился с просьбой предоставить ему с 6 по 8 июля 2018 года длительное свидание с матерью и своей знакомой. За это майор в своём служебном кабинете потребовал с него 5000 рублей, а для зачисления средств передал мужчине через другого осужденного данные своей банковской карты.



16 мая 2018 года мать осужденного перевела на карту майора 2500 рублей. 6 июня 2018 года её сын письменно обратился с заявлением на имя начальника колонии с просьбой предоставить ему длительное свидание с матерью и своей знакомой, а начальник отряда ходатайствовал перед начальником исправительного учреждения по этому заявлению. 21 июня мать осужденного перевела вторую часть взятки — ещё 2500 рублей.



Уголовное преследование сотрудника УФСИН по части 1 статьи 291.2 УК РФ за преступление небольшой тяжести было прекращено, поскольку истёк срок давности. Ещё 20 мая 2020 года суд прекратил уголовное дело в отношении майора.



Но по закону денежные средства, полученные по противоправной сделке, подлежат взысканию в доход государства. 12 апреля этого года прокуратура района обратилась в Правобережный суд Липецка с иском о взыскании с бывшего сотрудника УФСИН сумму полученной взятки — 5000 рублей.

