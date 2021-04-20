«Бессмертный полк» 9 мая пройдет онлайн

Виртуальный народный парад начнется в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах.





Повторить акцию "Бессмертный полк онлайн" решили по итогам прошлого года. Тогда общероссийское шествие впервые полностью прошло в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях. Она шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано около трех миллионов заявок из разных стран.



В этом году все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день - 9 мая. Сетку разделят по регионам и с учетом местного времени. Тогда в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.



Подать заявку на участие можно на сайте



Подача заявок на участие в шествии началась. Сделать это можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте "Бессмертного полка онлайн" https://2021.polkrf.ru/ Повторить акцию "Бессмертный полк онлайн" решили по итогам прошлого года. Тогда общероссийское шествие впервые полностью прошло в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях. Она шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано около трех миллионов заявок из разных стран.В этом году все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день - 9 мая. Сетку разделят по регионам и с учетом местного времени. Тогда в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.Подать заявку на участие можно на сайте https://2021.polkrf.ru/ . Либо повторить заявку прошлого года. Обрабатывать присланные фотографии и данные будут волонтеры. Они же проведут отсеют заявки-«шутки». После модерации участникам шествия покажут портрет героя, укажут дату и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны.