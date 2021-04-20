Коронавирус

50 минут назад

За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции

Вылечились в регионе 105 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 71 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 20 апреля 2020 года за сутки выявили 20 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 29 177 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 084 человека, умерли — 616 человек (по данным регионального оперштаба на 19 апреля умерли 612 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 164 случая коронавирусной инфекции, 379 человек умерли, 9 631 человек выздоровел.

С начала пандемии в России выявлены 4 718 854 случая коронавирусной инфекции, 4 343 229 человек выздоровели, 106 307 человек от COVID-19 умерли.
430
#коронавирус

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