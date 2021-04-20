Коронавирус
50 минут назад
За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции
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Вылечились в регионе 105 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 71 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 20 апреля 2020 года за сутки выявили 20 случаев COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 29 177 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 084 человека, умерли — 616 человек (по данным регионального оперштаба на 19 апреля умерли 612 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 164 случая коронавирусной инфекции, 379 человек умерли, 9 631 человек выздоровел.
С начала пандемии в России выявлены 4 718 854 случая коронавирусной инфекции, 4 343 229 человек выздоровели, 106 307 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 29 177 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 084 человека, умерли — 616 человек (по данным регионального оперштаба на 19 апреля умерли 612 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 164 случая коронавирусной инфекции, 379 человек умерли, 9 631 человек выздоровел.
С начала пандемии в России выявлены 4 718 854 случая коронавирусной инфекции, 4 343 229 человек выздоровели, 106 307 человек от COVID-19 умерли.
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