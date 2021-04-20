Происшествия

58 минут назад

Квартирный вор вытащил батареи отопления и газовую плиту

3 766
#кража
Квартирный вор вытащил батареи отопления и газовую плиту

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку раскрыли квартирную кражу и вернули часть похищенного имущества. 

14 апреля из квартиры липчанки по улице Сергея Казьмина украли две батареи отопления и газовую плиту, общей стоимостью 24 000 рублей. В квартиру вор проник, подобрав ключи к замку входной двери.

- По подозрению в краже оперативники задержали 30-летнего жителя Липецка, ранее судимого за хранение наркотиков. В его жилье полицейские нашли украденные батареи, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
3 766
#кража

Комментарии (3)

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Витек

6 минут назад
Так дома по Казьмина не газифицированы. Откуда газовая плита? Кто то говорит неправду?
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,

23 минуты назад
а где был сам Казьмин ?
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Житель Липецка

24 минуты назад
Нормально за 10 миллионов 4,5 года зоны ---за 24000 руб 6 лет зоны.
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