Квартирный вор вытащил батареи отопления и газовую плиту

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку раскрыли квартирную кражу и вернули часть похищенного имущества.

14 апреля из квартиры липчанки по улице Сергея Казьмина украли две батареи отопления и газовую плиту, общей стоимостью 24 000 рублей. В квартиру вор проник, подобрав ключи к замку входной двери.



- По подозрению в краже оперативники задержали 30-летнего жителя Липецка, ранее судимого за хранение наркотиков. В его жилье полицейские нашли украденные батареи, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

