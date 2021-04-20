58 минут назад
Квартирный вор вытащил батареи отопления и газовую плиту
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку раскрыли квартирную кражу и вернули часть похищенного имущества.
- По подозрению в краже оперативники задержали 30-летнего жителя Липецка, ранее судимого за хранение наркотиков. В его жилье полицейские нашли украденные батареи, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Витек
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Житель Липецка