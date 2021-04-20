сегодня, 06:30
Доброе утро, Липецк!
Во вторник, 20 апреля, завершается прием замечаний на проект благоустройства части улицы Водопьянова и строительные планы. Дорожники начали ремонт полотна на Тельмана. Врачи подготовили чек-лист здоровья.
Во вторник в городе ожидается облачная погода и умеренные дожди. Днем будет от +9 до +11 градусов.
День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.
Дороги
На улице Тельмана приступили к ремонту дороги: возможны пробки.
Коммуналка
На Елецкой ТЭЦ начался капитальный ремонт водогрейного котла. Стоимость работ – порядка 14 млн рублей. Ремонт - часть подготовки станции к следующему отопительному сезону, по планам Липецкой «Квадры» он продлится до конца мая.
Чек-лист здоровья
Медики липецкой больницы подготовили список тех обследований, которые нужно проходить регулярно, чтобы не иметь потом неприятных сюрпризов со здоровьем.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Проект благоустройства
Департамент архитектуры и градостроительства Липецка сегодня завершает прием замечаний на проект благоустройства участка на улице Водопьянова. Городские власти хотят благоустроить участок от дома № 15 микрорайона 15 до дома № 21 по улице Водопьянова. Проектом предусмотрено создание доступной безбарьерной территории для горожан, комфортной пешеходной инфраструктуры, мест отдыха, приведение информационных конструкций вдоль улицы к единому виду и замена остановок общественного транспорта. Замечания принимают proekt@lipetskcity.ru.
Космический конкурс
Продолжается прием заявок на участие в народного и декоративно-прикладного искусства «Марьины хороводы». Он в 2021 году посвящен космосу и носит название «Наедине с Вселенной». Конкурс проходит в трех номинациях: «Верность народным традициям в декоративно-прикладном искусстве», «Современные идеи и оригинальность образа» и «Марья-искусница»: владение выбранной техникой». Заявки ждут на почту mnidpi.lipetsk@yandex.ru.
Компенсация за трудоустройство
Липецким работодателям компенсируют 50 000 рублей за каждого трудоустроенного безработного. Как их получить — в посте управления соцполитики.
Кафе из гаража
20 апреля подведут итоги анализа замечаний на предложения по строительству. Например, владелец строения №54 на улице Катукова хочет реконструировать автосервис под здание общепита, собственник дома №50А на улице Космонавтов – расширить магазин. Кроме того, проект предусматривает возможность предоставления условно разрешенного вида использования земельного участка №4/1 на улице Плеханова для размещения дизельной подстанции.
Когда любовь взойдет на пьедестал
В 15:00 в литературно-музыкальной гостиной Дома музыки состоится творческий вечер члена Союза писателей России, Наталии Демчевой «Когда любовь взойдет на пьедестал». Участвует солист Дома музыки, маэстро - Игорь Верещагин. Вход свободный.
Мультики со смыслом
Мультфильмы — не исключительно детская территория. Многие мультики для взрослых по своему смысловому содержанию не уступают серьезным длинным нудным фильмам и оставляют в душе не меньший след.