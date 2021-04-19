С начала года судами в пользу потребителей присуждено более 6,5 миллиона рублей

Права потребителей чаще всего нарушают в сферах торговли, финансов, ЖКХ и связи.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за 3 месяца этого года по вопросам защиты прав потребителей поступило 459 обращений. Большинство из них — 53% связано с нарушением прав потребителей в сфере торговли, основными причинами обращений граждан в сфере торговли явились нарушения правил продажи непродовольственных товаров. В структуре обращений по сфере услуг большинство обращений касалось деятельности на финансовом рынке, жилищно-коммунальных услуг, услуг связи.



- Большинство обращений было связано с изложением обстоятельств конкретного имущественного спора, разрешаемого исключительно в судебном порядке - потребителям разъясняли, как это сделать, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Управлением дано 34 заключения по гражданским делам о защите прав потребителей, подано 19 исков в защиту прав неопределенного круга и конкретных потребителей. Судами в пользу потребителей присуждено более 6,5 миллиона рублей, из которых компенсация морального вреда составила свыше 80 тысяч рублей.



Напомним, в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области работает «горячая линия» по телефону (4742) 27-25-98. Время работы «горячей линии»: понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00. А в государственном информационном ресурсе по защите прав потребителей (ГИС ЗПП) для информирования граждан в формате «вопрос-ответ» функционирует раздел «Виртуальная приемная». Кроме того, граждане могут обратиться за консультацией в единый консультационный центр Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Консультации специалистов проводятся в соответствии с режимом работы: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45.