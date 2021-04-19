Дмитрий Аверов: «На территории Тербунского района неизбежно появятся новые предприятия»

Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов посетил ярмарку в Тербунском районе и договорился о продуктовых наборах для социально-незащищенных жителей сел.

В минувшую субботу вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов посетил с рабочей поездкой Тербунский район. Выходной день для поездки был выбран неспроста – в субботу на центральной улице Тербунов проходила предпраздничная ярмарка. Событие, как говорится, удалось, несмотря на дождливую погоду.Как рассказал и.о главы Тербунского района Юрий Букреев, а в прошлом начальник областного управления потребрынка, на ярмарке работали около ста торговых точек. Кроме продуктов питания, на ярмарке продавали хозтовары и саженцы.- Ярмарки выходного дня всегда были, остаются и будут актуальными, - отметил во время осмотра торгового ряда Юрий Букреев. – Во-первых, производители привозят свой товар от первого лица без посредников, поэтому он продается без лишних наценок. Во-вторых, продукция отличается от той, что продают магазины. Производители, часто, только начинают раскручиваться, становятся на ноги, поэтому стараются привлечь будущего потребителя за счет качества. При этом для спроса нет никакой разницы, в городе ярмарка проходит, или в селе. Такой спрос показывает уровень покупательской способности. И в будущем будем стараться заходить с ярмарками в малочисленные населенные пункты, чтобы сделать ярмарки доступными для тех, у кого нет возможности приехать в крупные центры.Кроме ассортимента на ярмарке радовали цены. Яйца продавали по семьдесят рублей за десяток, огурцы короткоплодные по 120 рублей, крупные яблоки – по 50 рублей за килограмм. Товара было много и на разный кошелек.- Такие ярмарки необходимы, особенно в преддверии майских праздников, чтобы на столах липчан находились качественные и, самое главное, недорогие продукты, - отметил Дмитрий Аверов во время осмотра ярмарки. – Мы подвели итоги статистики по стоимости минимального набора потребительской корзины. В Липецкой области она составила 4148 рублей – это четвёртое место в ЦФО. Все замечают, что цены растут. Это наша головная боль. Поэтому проведением ярмарок мы пытаемся их снизить. Взять хотя бы сахар. Здесь он стоит 40 рублей за килограмм. Это ниже, чем установленный Минсельхозом и Минпромторгом показатель.Внимание бизнеса и власти к Тербунскому району неслучайно. На протяжении многих лет он занимает одну из лидирующих позиций в области по инвестиционной привлекательности, является лидирующим среди самых динамично развивающихся районов Липецкой области и Черноземья.Огромную роль в этом сыграла особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны», благодаря которой Тербунский район поднялся на качественно новую ступень развития. Экономическая зона занимает около тысячи гектаров, половина из которых еще свободна. Власти привлекли инвесторов федерального и международного уровня. Здесь успешно работают представители пищевой и перерабатывающей промышленности, производства строительных материалов. Объем инвестиций, вложенных в производства, составляет около 15 миллиардов рублей, объемы производства уже действующих предприятий превысил 10 миллиардов рублей. А трудятся на объектах тербунской зоны более 1,2 тысяч человек.Крупнейшими предприятиями обрабатывающей промышленности района являются АО «Рафарма» - производящая лекарственные препараты, ООО «Тербунский гончар» - выпускающий облицовочный керамический кирпич, АО МПБК «Очаково» - производитель солода, ООО «МегаМикс Центр» - производство премиксов, ООО «Черноземье» - хранение и переработка масличных культур. А в текущем году приступит к работе центр по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции ООО «Агробитхолод».Одним из важнейших направлений социально-экономического развития муниципалитета является привлечение инвестиций. На территории района имеются свободные инвестиционные площадки под размещение предприятий фармацевтической, пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий стройиндустрии и других отраслей.На территории района развито сельское хозяйство. Крупными агрохолдингами района являются ООО «Сельхозинвест», ООО «АГРОФИРМА ТРИО», ПАО «Группа Черкизово», ООО «Авангард-Агро-Липецк». В Тербунском муниципальном районе общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 95 тыс. га, в том числе 85 тыс. га – пашня.Тербунский район характеризуется выгодным географическим положением и значительным природно-ресурсным, производственным, инфраструктурным, трудовым, историко-культурным потенциалом.- Такой спектр возможностей говорит о том, что на территории Тербунского района неизбежно появятся новые предприятия, и, как следствие, новые рабочие места, - отметил Дмитрий Аверов. – При этом мы будем следить за тем, чтобы уровень зарплат их сотрудников, также как и каждого жителя района был на достойном и высоком уровне. Благополучию жизни селян региональные власти уделяют самое пристальное внимание.