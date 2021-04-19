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На улице Тельмана начался ремонт проезжей части

2 482
#дорожные работы
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На улице Тельмана начался ремонт проезжей части

ООО «Инфинити Групп», выигравшее торги, приступило к работам по ремонту отрезка улицы Тельмана протяженностью 1,3 км. Это седьмая улица Липецка, которая в этом году ремонтируется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на улице заменят 1300 погонных метров бортового камня. Примерно четверть бордюров демонтирована, там, где работа выполнена, дорожники готовят песчано-щебеночную подушку для установки нового бордюра, после чего начнется ремонт покрытия проезжей части.

По контракту, рабочим предстоит сфрезеровать существующее покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, привести в порядок пешеходные дорожки и тротуары, а также отремонтировать более 140 дорожных знаков и обновить разметку. Завершить ремонт подрядчик должен к осени. На ремонт улицы выделено порядка 15 млн рублей.

- Проезд по улице Тельмана на время проведения работ ограничивать не стали – автомобили и автобус маршрута №23, могут беспрепятственно передвигаться, - рассказали в мэрии.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
2 482
#дорожные работы
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Комментарии (2)

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4,5 месяца

20 минут назад
Будут ремонтировать улицу 1 км длиной!!! По 1 см в день что ли?
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Липчанка

32 минуты назад
Когда же доберуться "безопасные дороги"до фестивальной улицы,которая находится рядом с домом музыки,с кожно-венерическим диспансером ,с бывшим омоном.У нас даже нет тратуара.Рядом находящаяся улица Марии Расковой такая же.Остаеться только ждать и надеяться ,что про нас вспомнят.
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