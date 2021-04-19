сегодня, 11:46
МВД могут вернуть контроль над дорожными знаками
Правительственная комиссия одобрила поправки к закону "Об организации дорожного движения", возвращающие контроль над дорожными знаками в ведомство Министерства внутренних дел.
"Проект закона "в целом" одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании правительства", — пишет "Ъ".
Поправки к закону "Об организации дорожного движения", подготовленные Минтрансом в 2020 году, после общественного обсуждения и согласований с ведомствами были вынесены на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
По данным издания, одно из ключевых нововведений касается проектов организации дорожного движения (ПОДД; схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, камер на дорогах). Законопроектом решено обязать власти всех уровней согласовывать эти документы с подразделениями МВД — ГИБДД.
МВД лишили полномочий при установки знаков в 2013 году.
При этом законопроект предусматривает два случая, когда ПОДД согласовывать не придется: аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и проведение массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток. Еще одна поправка предусматривает оповещение населения о новых платных парковках. Сейчас власти должны предупреждать о нововведениях не позднее чем за 30 дней в "периодических печатных изданиях" и на сайтах органов власти. Законопроектом предлагается ограничиться лишь интернетом.
В столичном Центре организации дорожного движения изданию сообщили, что существенных изменений после внесения поправок не произойдет, потому что ГИБДД и сейчас входит в состав межведомственной комиссии по рассмотрению Проекта организации дорожного движения (ПОДД). Дорожные камеры также устанавливаются после согласования паспортов сотрудниками Госавтоинспекции.