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МВД могут вернуть контроль над дорожными знаками

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#МВД #ГИБДД #дорожные занки

Правительственная комиссия одобрила поправки к закону "Об организации дорожного движения", возвращающие контроль над дорожными знаками в ведомство Министерства внутренних дел.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который обязывает представителей властей всех уровней согласовывать с МВД установку всех дорожных знаков, разметок, светофоров и камер.

"Проект закона "в целом" одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании правительства", — пишет "Ъ".

Поправки к закону "Об организации дорожного движения", подготовленные Минтрансом в 2020 году, после общественного обсуждения и согласований с ведомствами были вынесены на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По данным издания, одно из ключевых нововведений касается проектов организации дорожного движения (ПОДД; схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, камер на дорогах). Законопроектом решено обязать власти всех уровней согласовывать эти документы с подразделениями МВД — ГИБДД.

МВД лишили полномочий при установки знаков в 2013 году.

При этом законопроект предусматривает два случая, когда ПОДД согласовывать не придется: аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и проведение массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток. Еще одна поправка предусматривает оповещение населения о новых платных парковках. Сейчас власти должны предупреждать о нововведениях не позднее чем за 30 дней в "периодических печатных изданиях" и на сайтах органов власти. Законопроектом предлагается ограничиться лишь интернетом.

В столичном Центре организации дорожного движения изданию сообщили, что существенных изменений после внесения поправок не произойдет, потому что ГИБДД и сейчас входит в состав межведомственной комиссии по рассмотрению Проекта организации дорожного движения (ПОДД). Дорожные камеры также устанавливаются после согласования паспортов сотрудниками Госавтоинспекции.

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#МВД #ГИБДД #дорожные занки

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