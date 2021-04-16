Липчанина, устроившего наркоплантацию из квартиры на улице Циолковского, ждёт суд

У него нашли семь банок с марихуаной.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 1 февраля этого года мужчину задержали за незаконный оборот наркотиков с 62,4 грамма марихуаны. В ходе обыска в его квартире нашли 881 грамм марихуаны в семи стеклянных банках, двух пластиковых контейнерах и в газетном свёртке.















По версии следствия, липчанин выращивал коноплю на искусственных средах без почвы, а собранные и высушенный урожай хранил в холодильнике.























Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летнего липчанина, которого подозревают в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств. Мужчина, который страдает зависимостью от каннабиодидов, устроил настоящую наркоплантацию в одной из квартир дома №40 на улице Циолковского.Теперь по части 2 статьи 228 УК РФ мужчине грозит лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.