Происшествия
33 минуты назад
Труп 30-летнего белгородца нашли под окнами дома в Липецке
Мужчина упал с высоты десятого этажа.
Вечером 15 апреля под окнами дома № 13б по улице Терешковой найден труп 30-летнего мужчины.
Как стало известно GOROD48, погибшим оказался уроженец Белгородской области. Мужчина работал в одной из подрядных организаций в Липецке. На днях он перестал выходить на связь.
Коллеги белгородца пришли в его съемную квартиру, но дверь никто не открыл. Им удалось отыскать владельцев жилья, но и они не смогли попасть внутрь — дверь была заперта изнутри. Тогда пришлось вызвать спасателей и открыть дверь с помощью специальных инструментов.
В квартире никого не оказалось, но под ее окнами лежал труп мужчины.
В причинах смерти белгородца предстоит разобраться сотрудникам следственного комитета.
Как стало известно GOROD48, погибшим оказался уроженец Белгородской области. Мужчина работал в одной из подрядных организаций в Липецке. На днях он перестал выходить на связь.
Коллеги белгородца пришли в его съемную квартиру, но дверь никто не открыл. Им удалось отыскать владельцев жилья, но и они не смогли попасть внутрь — дверь была заперта изнутри. Тогда пришлось вызвать спасателей и открыть дверь с помощью специальных инструментов.
В квартире никого не оказалось, но под ее окнами лежал труп мужчины.
В причинах смерти белгородца предстоит разобраться сотрудникам следственного комитета.