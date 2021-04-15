Происшествия

33 минуты назад

Труп 30-летнего белгородца нашли под окнами дома в Липецке

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#падение с высоты
Труп 30-летнего белгородца нашли под окнами дома в Липецке

Мужчина упал с высоты десятого этажа.

Вечером 15 апреля под окнами дома № 13б по улице Терешковой найден труп 30-летнего мужчины.

Как стало известно GOROD48, погибшим оказался уроженец Белгородской области. Мужчина работал в одной из подрядных организаций в Липецке. На днях он перестал выходить на связь. 

Коллеги белгородца пришли в  его съемную квартиру, но дверь никто не открыл. Им удалось отыскать владельцев жилья, но и они не смогли попасть внутрь — дверь была заперта изнутри. Тогда пришлось вызвать спасателей и открыть дверь с помощью специальных инструментов. 

В квартире никого не оказалось, но под ее окнами лежал труп мужчины. 

В причинах смерти белгородца предстоит разобраться сотрудникам следственного комитета.
442
#падение с высоты

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