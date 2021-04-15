Труп 30-летнего белгородца нашли под окнами дома в Липецке

Мужчина упал с высоты десятого этажа.



Вечером 15 апреля под окнами дома № 13б по улице Терешковой найден труп 30-летнего мужчины.



Как стало известно GOROD48, погибшим оказался уроженец Белгородской области. Мужчина работал в одной из подрядных организаций в Липецке. На днях он перестал выходить на связь.



Коллеги белгородца пришли в его съемную квартиру, но дверь никто не открыл. Им удалось отыскать владельцев жилья, но и они не смогли попасть внутрь — дверь была заперта изнутри. Тогда пришлось вызвать спасателей и открыть дверь с помощью специальных инструментов.



В квартире никого не оказалось, но под ее окнами лежал труп мужчины.



В причинах смерти белгородца предстоит разобраться сотрудникам следственного комитета.

