Происшествия

20 минут назад

В Хрущевке сгорел дом

356
#МЧС #пожар
В Хрущевке сгорел дом

Пожар тушили четыре отделения пожарных.

Днем 15 апреля в селе Хрущевка Липецкого района на улице Набережной загорелся дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

- Для тушение дома площадью в 100 кв.м. привлекалось четыре отделения пожарной охраны и служба пожаротушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. 

Пострадавших нет. Сотрудники пожарного надзора выясняют причину возгорания.
356
#МЧС #пожар

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