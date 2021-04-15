Происшествия
20 минут назад
В Хрущевке сгорел дом
Пожар тушили четыре отделения пожарных.
Днем 15 апреля в селе Хрущевка Липецкого района на улице Набережной загорелся дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
- Для тушение дома площадью в 100 кв.м. привлекалось четыре отделения пожарной охраны и служба пожаротушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Пострадавших нет. Сотрудники пожарного надзора выясняют причину возгорания.
- Для тушение дома площадью в 100 кв.м. привлекалось четыре отделения пожарной охраны и служба пожаротушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Пострадавших нет. Сотрудники пожарного надзора выясняют причину возгорания.