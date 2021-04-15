Происшествия

48 минут назад

Пожар на заводе «Силан» начался из-за горящей травы

3 1080
#пожар
1
Загрузка плеера
 АО «ГНИИХТЭОС», в структуру которого входит завод «Силан», выпустил официальное сообщение о возникшем сегодня в Данкове пожаре.

«15 апреля 2021 года в 12.20 на территории филиала  акционерного общества «ГНИИХТЭОС» АО «Силан» (г. Данков, Липецкая область) произошло возгорание сухой травы, подготовленных для утилизации покрышек и пластиковых бочек. Возгорание ликвидировано, угрозы для жизни и здоровья населения города Данков нет. Химически опасные  объекты АО «Силан» находятся в состоянии консервации с декабря 2020 года», - говорится в сообщении.


3 1080
#пожар
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правда

4 минуты назад
Горел пластик, а у нас все "хорошо". Противно от вранья.
ответить

Садовод

27 минут назад
Налицо сознательное создание пожароопасной ситуации- складирование горюче-опасных предметов, неокошенная трава, наверняка были в общей свалке на территории какие-нибудь доски от разбитых поддонов, тара от ГСМ и прочее. В общем, всё как у всех
ответить

Skrip

41 минуту назад
А кому принадлежат жд пути?
ответить

Еще в рубрике

Туриста из Санкт-Петербурга сбили в Липецке
#ДТП
5
Туриста из Санкт-Петербурга сбили в Липецке

22 минуты назад

Происшествия
В Липецке начался судебный процесс по делу распылившего в полицейских перцовый баллончик Сергея Павл...
#несогласованная акция
8
В Липецке начался судебный процесс по делу распылившего в полицейских перцовый баллончик Сергея Павл...

сегодня, 14:21

Происшествия
Полицейские раскрывают половину краж из садовых домиков в Липецке
#кража #садовый домик #СНТ
2
Полицейские раскрывают половину краж из садовых домиков в Липецке

сегодня, 13:56

Происшествия
На заводе «Силан» горела бочка с растворителем
#пожар #Данков #завод «Силан»
3
На заводе «Силан» горела бочка с растворителем

сегодня, 13:30

Происшествия
За сутки пожары охватили более 57 гектаров сухой травы в Липецкой области
#МЧС #пожар
3
За сутки пожары охватили более 57 гектаров сухой травы в Липецкой области

сегодня, 13:13

Происшествия
В Данкове горит химпредприятие
#пожар #химпредприятие
12
В Данкове горит химпредприятие

сегодня, 13:03

Происшествия