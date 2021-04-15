Происшествия
48 минут назад
Пожар на заводе «Силан» начался из-за горящей травы
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АО «ГНИИХТЭОС», в структуру которого входит завод «Силан», выпустил официальное сообщение о возникшем сегодня в Данкове пожаре.
«15 апреля 2021 года в 12.20 на территории филиала акционерного общества «ГНИИХТЭОС» АО «Силан» (г. Данков, Липецкая область) произошло возгорание сухой травы, подготовленных для утилизации покрышек и пластиковых бочек. Возгорание ликвидировано, угрозы для жизни и здоровья населения города Данков нет. Химически опасные объекты АО «Силан» находятся в состоянии консервации с декабря 2020 года», - говорится в сообщении.
«15 апреля 2021 года в 12.20 на территории филиала акционерного общества «ГНИИХТЭОС» АО «Силан» (г. Данков, Липецкая область) произошло возгорание сухой травы, подготовленных для утилизации покрышек и пластиковых бочек. Возгорание ликвидировано, угрозы для жизни и здоровья населения города Данков нет. Химически опасные объекты АО «Силан» находятся в состоянии консервации с декабря 2020 года», - говорится в сообщении.
Правда
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