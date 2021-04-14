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Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги
Накануне был принят соответствующий закон.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запретит изымать домашних животных за долги.
Авторами закона выступили главы комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие, поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. Согласно документу, запрещается изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, - говорится на сайте Госдумы.
Сейчас в этой статье содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам: "используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания".
Нововведения дополняют этот перечень указанием на домашних животных (которые определены положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ") — на кошек и собак и других домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.
Авторами закона выступили главы комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие, поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. Согласно документу, запрещается изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, - говорится на сайте Госдумы.
Сейчас в этой статье содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам: "используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания".
Нововведения дополняют этот перечень указанием на домашних животных (которые определены положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ") — на кошек и собак и других домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.