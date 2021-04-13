Жителям полутора десятка улиц Липецка отключат воду из-за устранения утечек и ремонтных работ на сетях

14 апреля с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе 1955 года постройки без холодной воды останутся потребители дома № 1а по улице Клары Цеткин.



Также с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Технической, Прудной и в котельной «Липецкие узоры» - ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды из-за устранения утечки на водоводе 1970 года постройки.



С 09:00 до 17:00 отключат холодную воду в домах №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР.



С 10:00 до 17:00 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в дома №№ 7/3, 7/4 по улице Космонавтов – здесь будет вести работы ГУК «Центральная», - а также в дом № 3 по улице Желябова, где работы проведет ГУК «Привокзальная».



Воду на все участки подвезут по заявкам потребителей, после окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения ЛГЭК будет вынуждена временно приостановить подачу горячей воды по адресу: улица Прудная, 2.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 29, 31, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР, №№ 4, 9 по улице Крайней, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта.



С 13:00 до 17:00 обесточат поселок Дачный – дома №№ 17, 18, 19 по улице Центральной.



С 09:00 до 16:00 не будет света у жителей улиц Медицинской, Рябиновой, Городовикова, Жактовской, Рудничной, Технической, Прудной, Ново-Весовой, переулка Узорного, а также в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Детской.



ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.