Общество

9 минут назад

Жителям полутора десятка улиц Липецка отключат воду из-за устранения утечек и ремонтных работ на сетях

88
#отключения
Жителям полутора десятка улиц Липецка отключат воду из-за устранения утечек и ремонтных работ на сетях
14 апреля с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе 1955 года постройки без холодной воды останутся потребители дома № 1а по улице Клары Цеткин.

Также с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Технической, Прудной и в котельной «Липецкие узоры» - ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды из-за устранения утечки на водоводе 1970 года постройки.

С 09:00 до 17:00 отключат холодную воду в домах №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР.

С 10:00 до 17:00 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в дома №№ 7/3, 7/4 по улице Космонавтов – здесь будет вести работы ГУК «Центральная», - а также в дом № 3 по улице Желябова, где работы проведет ГУК «Привокзальная».

Воду на все участки подвезут по заявкам потребителей, после окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения ЛГЭК будет вынуждена временно приостановить подачу горячей воды по адресу: улица Прудная, 2.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 29, 31, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР, №№ 4, 9 по улице Крайней, №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта.

С 13:00 до 17:00 обесточат поселок Дачный – дома №№ 17, 18, 19 по улице Центральной.

С 09:00 до 16:00 не будет света у жителей улиц Медицинской, Рябиновой, Городовикова, Жактовской, Рудничной, Технической, Прудной, Ново-Весовой, переулка Узорного, а также в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по улице Детской.

ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.
88
#отключения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: выпавший из окна, домик для экс-архитектора города и суд над директором УК
#вечЁрка #архитектор #суд
1
Липецкая вечЁрка: выпавший из окна, домик для экс-архитектора города и суд над директором УК

20 минут назад

Общество
Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке
#пробка #дорожные работы
45
Второй раз за день площадь Победы стоит в пробке

сегодня, 17:46

Общество
В Липецке на равной двум Красным площадям территории скопилось 20 тысяч кубометров мусора
#мусор
11
В Липецке на равной двум Красным площадям территории скопилось 20 тысяч кубометров мусора

сегодня, 17:24

Общество
В Липецке трое подростков угнали «семёрку»: погоня попала на видео
#угон #погоня
8
В Липецке трое подростков угнали «семёрку»: погоня попала на видео

сегодня, 17:08

Общество
Наполняемость отрядов в липецких лагерях увеличат до 75% вместо 50%
#лагерь #дети
9
Наполняемость отрядов в липецких лагерях увеличат до 75% вместо 50%

сегодня, 16:37

Общество
«Когда я второй раз стал папой, понял, что двор нужно благоустроить»
#рейтинг #детские площадки
8
«Когда я второй раз стал папой, понял, что двор нужно благоустроить»

сегодня, 15:24

Общество