В Липецке сделают площадку для детей-инвалидов

Ее установку на улице Неделина анонсировала городская администрация.

Первая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья появится в Липецке. Её установят в сквере на улице Неделина.- На новой инклюзивной площадке будут: инструмент для развития моторики и слуха, игровые комплексы, качели-гнездо, карусель, на которой можно расположить инвалидную коляску, малые архитектурные формы, безопасное прорезиненное покрытие и пандусы, - сообщает администрация Липецка.