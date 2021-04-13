Общество

сегодня, 13:06

В Липецке сделают площадку для детей-инвалидов

4 388
#площадка #благоустройство
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Ее установку на улице Неделина анонсировала городская администрация.

Первая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья появится в Липецке. Её установят в сквере на улице Неделина.

- На новой инклюзивной площадке будут: инструмент для развития моторики и слуха, игровые комплексы, качели-гнездо, карусель, на которой можно расположить инвалидную коляску, малые архитектурные формы, безопасное прорезиненное покрытие и пандусы, - сообщает администрация Липецка.



4 388
#площадка #благоустройство
1

Комментарии (4)

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лалка

43 минуты назад
такие площадки лучше делать ближе к школам, куда привозят детей с нарушением опорно-двигательной системы. Так как до площадки добраться еще надо, а около школы-и на учебу, и поиграть после уроков.
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Правда

46 минут назад
Хорошо бы ,что бы и транспорт ходил.
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Мужик

сегодня, 13:33
Снизу опять очередной нытик. Лишь бы нюни распустить
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Ал.........

сегодня, 13:12
Очеребной отмыв денег ... Делайте для здоровых бойцов кто защитит вас дурни ....
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