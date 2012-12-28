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Общество
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19 минут назад
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С начала лета липецкие спасатели вызволили 22 летучие мыши из квартир
Чаще всего летучие мыши залетают в квартиры в новых микрорайонах Липецка: в Университетской и в Елецком.
Последний подобный случай был регистрирован 16 августа в доме №11 по улице Петра Смородина: летучая мышь попала внутрь через открытое окно.
Как рассказали GOROD48 в городском управлении по делам ГО и ЧC, в прошлом году за тот же период таких вызовов было 29.
Чаще всего летучие мыши залетают в квартиры в новых микрорайонах Липецка: в Университетской и в Елецком.
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