С начала лета липецкие спасатели вызволили 22 летучие мыши из квартир

Чаще всего летучие мыши залетают в квартиры в новых микрорайонах Липецка: в Университетской и в Елецком.

С начала лета спасатели городского управления по делам ГО и ЧC 22 раза выезжали на вызовы липчан, к которым в квартиры залетели летучие мыши. Все мыши были пойманы спасателями и выпущены естественную среду обитания.Последний подобный случай был регистрирован 16 августа в доме №11 по улице Петра Смородина: летучая мышь попала внутрь через открытое окно.Как рассказали GOROD48 в городском управлении по делам ГО и ЧC, в прошлом году за тот же период таких вызовов было 29.Чаще всего летучие мыши залетают в квартиры в новых микрорайонах Липецка: в Университетской и в Елецком.