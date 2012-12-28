В ДТП на дороге «Орел-Тамбов» в Задонском округе пострадал водитель «ВАЗа»

А в Липецке в аварии попали 30-летний электросамокатчик и 11-летний велосипедист.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.20 августа в Задонском округе в 18:00 на дороге «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» 59-летний водитель «ВАЗ 21703», по предварительным сведениям, не предоставил преимущество автомобилю «Джилли Кулрэй» под управлением 60-летней женщины. Водитель «ВАЗа» госпитализирован.В Липецке в 13:30 во дворе по улице Осканова 30-летний водитель электросамоката, по предварительным сведениям, при несоблюдении очередности проезда столкнулся с автомобилем «Митсубиси Аутлендер» под управлением 55-летней женщины. Самокатчик доставлялся в медицинское учреждение, но после оказания помощи отпущен.В Липецке в 14:03 на улице Жуковского 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», по предварительным сведениям, при нарушении правил проезда пешеходного перехода сбил 11-летнего велосипедиста. Школьник после оказания медицинской помощи отпущен.