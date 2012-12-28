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Происшествия
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52 минуты назад
В Ельце 15-летний подросток перевернулся на угнанном автомобиле
Возбуждено уголовное дело.
«Подросток проходил мимо припаркованного автомобиля и обнаружил, что машина открыта, а в замке зажигания оставлены ключи. Решив прокатиться, он сел за руль и начал движение, однако не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Перевернутую машину обнаружили очевидцы, которые сообщили о случившемся в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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