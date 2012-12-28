В Ельце 15-летний подросток перевернулся на угнанном автомобиле

Возбуждено уголовное дело.

20-летний ельчанин обратился в полицию с заявлением об угоне «ВАЗа». Подозревают 15-летнего подростка.«Подросток проходил мимо припаркованного автомобиля и обнаружил, что машина открыта, а в замке зажигания оставлены ключи. Решив прокатиться, он сел за руль и начал движение, однако не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Перевернутую машину обнаружили очевидцы, которые сообщили о случившемся в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».