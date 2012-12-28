Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
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Общество
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15 минут назад
Хозяин затопленного дома отсудил у «Овощей Черноземья» более 3,4 миллиона рублей
Дом затопило из-за ненадлежащего обращения сельскохозорганизации с техническими прудами и разлива накопленной в них воды.
Как сообщает Генеральная прокуратура России, затопление частного дома произошло в результате ненадлежащего обращения местной сельскохозяйственной организации с техническими прудами и разлива накопленной в них воды. По данным GOROD48, речь идёт о компании «Овощи Черноземья».
От сырости на стенах жилых помещений образовались прогрессирующие трещины, пострадало имущество в подвале.
Прокурор обратился в Усманский районный суд с иском о взыскании компенсации причиненного ущерба и морального вреда, и он был удовлетворён.
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