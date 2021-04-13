Общество

сегодня, 08:25

«Кинувший» Елец подрядчик попал в стоп-лист

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#торги #аукцион
«Кинувший» Елец подрядчик попал в стоп-лист

Компания не сможет претендовать на госконтракты два года.

Липецкое УФАС России признало подрядчика из Чувашии на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории микрорайона «Александровский» Ельце недобросовестным, сообщает пресс-служба регионального антимонопольного управления. В течение ближайших двух лет, не исполнивший контракт подрядчик не будет иметь права участвовать в закупках на кадастровые работы.

В ноябре 2020 года по итогам электронного аукциона между заказчиком и ООО «Геопроект» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории «Александровского». Подрядчик принял на себя обязательство сдать результат работ не позднее 21 декабря 2020. В указанную дату результат не был передан.

- Заказчик вел долгую переписку с Обществом, шел ему навстречу, продлив срок приемки работ. Помимо нарушения сроков выполнения работ, в конце концов, он представил заказчику схемы с рядом нарушений. В марте 2021 заказчик в очередной раз указал о выявленных в представленном проекте межевания повторных замечаниях и принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, - указано в сообщении липецкого УФАС.

Рассмотрев представленную информацию и документы, оценив приведенные заказчиком доводы, комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу о наличии в рассматриваемом случае оснований для включения сведений об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
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#торги #аукцион

Комментарии (2)

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Вася

16 минут назад
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Олень

57 минут назад
липецкие журналисты стараются выражаться на привычном для горожан языке
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