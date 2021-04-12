«Ростелеком» открыл обновлённый музей связи и запустил лазерное шоу

Вечером 2 апреля в Липецком филиале ПАО «Ростелеком» состоялось тожественное открытие обновленного музея связи. Красную ленту вместе с директором филиала Константином Власовым перерезала почетный гость – мэр Липецка Евгения Уваркина. Глава города стала первой, кто смог оценить экспозицию, которую собирали сотрудники липецкого «Ростелекома» с 2000 года.

Выставку можно считать уникальной, так как профессиональных музеев в Липецке по пальцам пересчитать. В просторном светлом помещении можно за несколько минут проследить историю развития связи в Липецке. В дальнейшем музей будет двигаться в сторону внедрения интерактивных технологий. И это при том, что его работа держится на энтузиазме сотрудников. Они и выкупали некоторые экспонаты из частных коллекций.







Помогает погрузиться в историю отрасли сотрудник «Ростелекома» Павел Ряшенцев. Он показывает экспонаты, которые, по его словам, отображают основные вехи развития связи на территории Липецкой области.

- В 1861 году в Ельце появилась почтово-телеграфная контора, - рассказывал Павел Ряшенцев и показывал на старинный стол. – Так выглядело рабочее место связиста. На фотографии можно как выглядели служащие в начале XX века: форменная одежда, петлицы. А это один из первых телефонных аппаратов. Подобный мог стоять в кабинете знаменитого липецкого градоначальника Митрофана Клюева. Ему в заслугу ставят появление телефонной связи в Липецке в январе 1911 года. А это телеграфные аппараты второй половины XIX века. Один из них мы выкупили у коллекционера.

Большая часть экспозиции показывает развитие связи в советском и постсоветском периодах. Здесь и коммутатор, который известен многим по старым фильмам и фразам актеров «барышня, соедините…», и радиорепродуктор, и телефонная станция 1954 года, которую вывели из эксплуатации в 2006 году, и телетайп. Даже есть пейджер и первый модем. Рассказ экскурсовода и обстановка навеяли мэры Липецка воспоминания из детства.







- Я вспомнила историю, связанную с междугородней телефонной связью, - рассказала Евгения Уваркина. – Возвращались с братом домой через Москву. Опоздали на поезд. По телефону я позвонила в Липецк и сказала папе, что в пять утра будем в Липецке. И проспала… Проснулась в восемь утра в Усмани. Вышли. Понимаю, в каком состоянии родители. Звоню опять домой и говорю, что с нами все в порядке, скоро доберемся домой. На это папа сказал, что хватит путешествий, и мы оставались на месте, а он сам нас заберет.

Но не только музеем, который открыт для всех желающих, известен Липецкий филиал «Ростелекома». В прошлом году он стал обладателем «Рекорда России» за самое большое граффити на здании. А позже здание стало фоном для проекционного лазерного шоу. Теперь оно привлекает внимание липчан в темное время суток. Евгения Уваркина и Константин Власов передали авторам проектов граффити Тимуру Молотову и Лазерного шоу Владимиру Розину благодарственные письма.

«- Для нас это один из самых интересных проектов за последние несколько лет, - поделился впечатлениями генеральный директор фирмы-разработчика лазерного шоу Владимир Розин. – Команда «Ростелекома» всегда открыта к нововведениям и идеям. Мы сразу нашли точки соприкосновения, и работа закипела. В проекте задействованы девять проекторов, которые создают статичный 3D мэппинг на двух фасадах здания одновременно, а также три лазера, благодаря которым мы можем наблюдать различные лазерные шоу. Наша команда постаралась реализовать весь свой творческий потенциал и накопленную техническую экспертизу при реализации проекта для «Ростелекома».

- За последние два года город существенно преобразился, - отметил директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов. – Это касается не только благоустройства, но и арт-объектов. Мы стараемся идти в ногу со временем, хотим быть лидерами этих процессов. В прошлом году мы нанесли на здание граффити, которое стало не только лучшим в городе, но и в стране. Оно радует липчан только в светлое время суток. Мы решили, что позитивные эмоции нужны и в вечерние часы. Пришла идея лазерного шоу, которое мы сегодня также торжественно откроем.







После этих слов делегация вместе с журналистами переместилась на Плехановский спуск, откуда увидели две проекции: одна из них посвящена Липецку, вторая – вехам развития связи в городе. Планируется, что демонстрация лазерного шоу будет проходить каждый вечер с наступлением темноты и до 23.00. Реализация и задумка настолько понравилась главе города, что она предложила использовать этот проект во время празднования дня города.

- Мы очень рады, что команда «Ростелекома» стремительно двигается вперед и выполняет амбициозные задачи, - отметила Евгения Уваркина. – Я уверена, что открывшийся сегодня музей станет местом притяжения для наших школьников. Он сможет передать ценности и традиции, показать, как развивается не только отрасль, но и жизнь людей в целом.



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