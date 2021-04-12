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Липчанка обругала в соцсетях глав соседнего региона и попала под суд
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Жительнице Липецкой области придется заплатить штраф
Как сообщает портал «Новая Усмань сегодня», жительница Липецкой области в социальной сети Инстаграм и «ВКонтакте» опубликовала информацию, содержащую выражения в оскорбительной, неприличной форме, адресованные в адрес глав Новой Усмани и Воронежской области.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Суд оштрафовал липчанку на 10 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Суд оштрафовал липчанку на 10 тысяч рублей.
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