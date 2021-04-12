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Липчанка обругала в соцсетях глав соседнего региона и попала под суд

6 845
#штраф #суд #оскорбление
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Липчанка обругала в соцсетях глав соседнего региона и попала под суд

Жительнице Липецкой области придется заплатить штраф

Как сообщает портал «Новая  Усмань сегодня», жительница Липецкой области в социальной сети Инстаграм и «ВКонтакте» опубликовала информацию, содержащую выражения в оскорбительной, неприличной форме, адресованные в адрес глав Новой Усмани и Воронежской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Суд оштрафовал липчанку на 10 тысяч рублей.


6 845
#штраф #суд #оскорбление
1

Комментарии (6)

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Чехов

3 минуты назад
Елена Р. Да, до расстрелов пока не дошло. Пока. Но лиха беда-начало.
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Ругать нельзя

5 минут назад
Кто же тогда будет народ грабить?!
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мисс недоумение

7 минут назад
все правильно, чиновники в своих выражениях не стесняются, чего мы от них только не наслушались: и что рожаем много, и что государство нам ничего не должно, и что на 8600 руб. пенсионер может прекрасно проживать полгода. И им за это ничего не бывает. Поругают для вида и переведут на другую должность, да еще с повышением
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колыван

29 минут назад
сейчас у народа нет никаких прав давно пора понять вас держат за биомассу
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Сейчас

30 минут назад
к " писанине" нужно относиться очень внимательно. Все отслеживается....
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Елена Р.

53 минуты назад
Раньше тоже была такая формулировка, когда раскулачивали, расстреливали или ссылали в лагеря - "Ругали Советскую власть". В принципе, 10 тыс. рублей это гуманнее, чем расстрел.
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