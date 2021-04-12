Грузовик врезался в стоящую «ГАЗель» и сбил насмерть ее водителя

За трое суток на дорогах Липецкой области два человека погибли, 12 – получили травмы.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 апреля в Воловском районе на трассе Тербуны – Набережное – Волово 42-летний водитель «Форда» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадали три пассажира иномарки, в том числе 11-летняя девочка. Всех доставили в больницу.В тот же день в Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань 46-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил 37-летнюю женщину. Она погибла на месте.10 апреля в в селе Талицкий Чамлык Добринского района столкнулись мопед под управлением 36-летнего водителя и «Лада-Гранта» с 40-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель мопеда, его госпитализировали.11 апреля около восьми часов вечера на трассе «Дон» 64-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и допустил наезд на стоящую «ГАЗель» и сбил ее водителя. От полученных травм он погиб на месте.За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 7846 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 45 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 137.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 6792 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.Также зафиксировано 64 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.