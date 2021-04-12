Происшествия

31 минуту назад

Грузовик врезался в стоящую «ГАЗель» и сбил насмерть ее водителя

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#авария #ДТП
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Грузовик врезался в стоящую «ГАЗель» и сбил насмерть ее водителя

За трое суток на дорогах Липецкой области два человека погибли, 12 – получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 апреля в Воловском районе на трассе Тербуны – Набережное – Волово 42-летний водитель «Форда» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадали три пассажира иномарки, в том числе 11-летняя девочка. Всех доставили в больницу.

В тот же день в Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань 46-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил 37-летнюю женщину. Она погибла на месте. 

10 апреля в в селе Талицкий Чамлык Добринского района столкнулись мопед под управлением 36-летнего водителя и «Лада-Гранта» с 40-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель мопеда, его госпитализировали. 

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11 апреля около восьми часов вечера на трассе «Дон» 64-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и допустил наезд на стоящую «ГАЗель» и сбил ее водителя. От полученных травм он погиб на месте. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 7846 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 45 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 137.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации  зарегистрировано 6792 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 64 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Гость

4 минуты назад
Я поражаюсь - старые, а гоняют хлеще молодых.
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Пессимист

4 минуты назад
липецк, всё правильно, насчёт водителя, но 64-летний чинуша- маразматик ещё страшнее, а им можно теперь рулить хоть до 100 лет
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64 года

5 минут назад
Это Вам не в депутатах спать.
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липецк

12 минут назад
64 года ...водила ....вот так повышать пенсионный возрост .....ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ....
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