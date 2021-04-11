Общество

9 минут назад

В Воловском районе поисковики подняли из земли останки красноармейца

103
#поисковики #перезахоронение
В Воловском районе поисковики подняли из земли останки красноармейца

При погибшем бойце оказалось много истлевших вещей, но посмертного медальона - нет

Сегодня в районе села Мишино и Ломигоры поисковики отряда «Неунываки» обнаружили в земле останки красноармейца. При нем нашли истлевшие вещи – ботинки, стеклянную фляжку для воды, курительную  трубку, сумку противогаза, наполненную патронами. Посмертного медальона при бойце не оказалось.

Красноармейца похоронят с воинскими почестями накануне Дня памяти и скорби.

103
#поисковики #перезахоронение

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