В Воловском районе поисковики подняли из земли останки красноармейца

При погибшем бойце оказалось много истлевших вещей, но посмертного медальона - нет

Сегодня в районе села Мишино и Ломигоры поисковики отряда «Неунываки» обнаружили в земле останки красноармейца. При нем нашли истлевшие вещи – ботинки, стеклянную фляжку для воды, курительную трубку, сумку противогаза, наполненную патронами. Посмертного медальона при бойце не оказалось.



Красноармейца похоронят с воинскими почестями накануне Дня памяти и скорби.



