Общество
9 минут назад
В Воловском районе поисковики подняли из земли останки красноармейца
При погибшем бойце оказалось много истлевших вещей, но посмертного медальона - нет
Сегодня в районе села Мишино и Ломигоры поисковики отряда «Неунываки» обнаружили в земле останки красноармейца. При нем нашли истлевшие вещи – ботинки, стеклянную фляжку для воды, курительную трубку, сумку противогаза, наполненную патронами. Посмертного медальона при бойце не оказалось.
Красноармейца похоронят с воинскими почестями накануне Дня памяти и скорби.
Красноармейца похоронят с воинскими почестями накануне Дня памяти и скорби.