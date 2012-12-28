Пьяный мужчина избил сожительницу в магазине

Женщине он нанёс несколько ударов по голове и телу и даже сломал палец.

Житель деревни Аленки Елецкого района предстанет перед судом за избиение сожительницы.По данным следствия, пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей в магазине в Задонском районе и прямо там нанес ей несколько ударов кулаками и ладонями по голове и телу. Женщина пыталась закрываться от побоев руками, но в результате получила перелом пальца на правой руке. Также на её теле остались многочисленные гематомы и ссадины.Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что здоровью женщины был причинён вред средней тяжести.— Действия обвиняемого квалифицированы по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека», санкции которой — до трёх лет лишения свободы. В ходе следствия мужчина полностью признал вину, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.