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Происшествия
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24 минуты назад
Пьяный мужчина избил сожительницу в магазине
Женщине он нанёс несколько ударов по голове и телу и даже сломал палец.
По данным следствия, пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей в магазине в Задонском районе и прямо там нанес ей несколько ударов кулаками и ладонями по голове и телу. Женщина пыталась закрываться от побоев руками, но в результате получила перелом пальца на правой руке. Также на её теле остались многочисленные гематомы и ссадины.
Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что здоровью женщины был причинён вред средней тяжести.
— Действия обвиняемого квалифицированы по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека», санкции которой — до трёх лет лишения свободы. В ходе следствия мужчина полностью признал вину, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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