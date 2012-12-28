В Липецке спасли мужчину с разрывом аорты

Примечательно, что 53-й мужчина с жизнеугрожающим диагнозом смог самостоятельно обратится к врачам.

Врачи областной клинической больницы столкнулись с редким случаем: их пациентом стал мужчина с диагнозом разрывом аорты, крупнейшей артерии организма.В последний январский день в Данковскую больницу обратился 53-летний мужчина с жалобами на резкие боли в грудной клетке. Пациента экстренно доставили в областную клиническую больницу, где сосудистые хирурги совместно с рентгенологами поставили ему жизнеугрожающий диагноз — разрыв аорты, что привело к затеканию крови между слоями стенок аорты и их дальнейшему расслоению. Помедли мужчина с обращением к врачу, летальный исход был бы неизбежен.Сосудистые хирурги ЛОКБ, которые уже много лет находятся в тесном взаимодействии с Пензенским федеральным сердечно-сосудистым центром, сразу же провели экстренные телемедицинские консультации по стабилизации тяжелого пациента. После этого мужчину доставила в Пензу бригада санитарной авиации. Там ему провели несколько операций. Сейчас пациента готовит к выписке и возвращению домой.Кстати, вместе с ним в Пензу была транспортирована 73-летняя пациентка сосудистого отделения ЛОКБ с таким же диагнозом. За ее жизнь еще продолжается борьба