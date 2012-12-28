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сегодня, 16:03
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Со спящего на качелях липчанина сняли золотую цепь с крестом

Обокравшая его женщина выслушала приговор.

Октябрьский районный суд приговорил липчанку к 300 часам обязательных работ за кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, днём 1 июля прошлого года недалеко от дома №14 по улице Ильича липчанка увидела спящего на качелях пьяного мужчину. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина сняла с его шеи золотые цепь с крестом, после чего скрылась с места преступления.

Мужчине был причинён ущерб в 29 138 рублей. Но воришку нашли и осудили.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Фунтик
38 минут назад
Как это доказали ,может быть он сам ей подарил
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Серрая Воррона
49 минут назад
Это не я!
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