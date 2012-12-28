Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Здоровье
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сегодня, 11:49
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В Липецке начинается двухмесячник по профилактике бешенства
Вакцинация в выездных пунктах будет проводиться бесплатно.
«Бешенство – смертельно опасное заболевание, представляющее угрозу для животных и человека. Своевременная вакцинация – надежная защита вашего любимца и вашей семьи. Не пренебрегайте здоровьем питомцев. Бесплатную прививку можно сделать как в выездных пунктах, так и непосредственно в Правобережной и Левобережной участковых ветлечебницах», отметили в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных.
С графиком работы выездных пунктов можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, последний случай бешенства был зарегистрирован в Липецке совсем недавно: 17 февраля бешенство лабораторно подтвердили у кошки из СНТ «Желтые Пески». В прошлом году в Липецкой области бешенство было выявлено у 18 животных.
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