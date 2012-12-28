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782
сегодня, 12:54
9

В «Елецком» устраняют аварию на трубопроводе

Владельцев машин, из-за которых не могли сразу начать раскопки, нашли, а количество отключенных от водоснабжения домов сократили.

«РВК Липецк» ликвидирует утечку на трубопроводе у дома №5 по улице Хренникова. Владельцы, стоявших рядом с местом порыва машин, нашлись, автомобили убрали. Начаты земляные работы, после которых специалисты приступят к замене поврежденного участка трубы.

Также «РВК Липецк» сократили количество отключенных от водоснабжения домов.

«Подача холодной воды ограничена по адресам: ул. Артёмова 5, 5а, 7; ул. Хренникова, 5, 7; ул. Осканова, 4, 5, 6, 7. Подвоз воды организован к детскому саду №50, школе №60, а также по заявкам потребителей», — сообщили в «РВК Липецк».

Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk
порыв водопровода
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Ну да
52 минуты назад
Это вам не трубы сделанные в СССР.
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Хренникова 6
сегодня, 14:06
Воды нет, не врите!
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злыдень
сегодня, 13:47
Напор горячей воды стал еще меньше, это хоть исправят или у меня одного такая беда?
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злыдень
сегодня, 13:44
Напор горячей воды стал еще меньше, это хоть исправят или у меня одного такая беда?
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Александр
сегодня, 13:44
А на руднике что творится д.9 детсадик,и некто не будет наказан,бордак в мерии нокажите Каво небуть.чтоб неповадно было.
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местный
сегодня, 13:43
Новые сети и авария? Срок службы 50 лет.....
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злой
сегодня, 13:37
если в относительно новых районных уже рвутся сети, что ж будет дальше?
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Хельга
сегодня, 13:20
Хренникова 6а так и нет воды никакой!!!!
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Зоя
сегодня, 13:00
На улице Космонавтов дом 72 в Липецке напротив магазина Магнит - с 23 февраля текущего года льется холодная вода на тротуары и прилежащую территорию - заявки в ЕДС подаются каждый день - никто не реагирует -почему?!!!! Когда ответственные службы устранят прорыв воды?
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