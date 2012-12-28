Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Общество
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сегодня, 12:54
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В «Елецком» устраняют аварию на трубопроводе
Владельцев машин, из-за которых не могли сразу начать раскопки, нашли, а количество отключенных от водоснабжения домов сократили.
Также «РВК Липецк» сократили количество отключенных от водоснабжения домов.
«Подача холодной воды ограничена по адресам: ул. Артёмова 5, 5а, 7; ул. Хренникова, 5, 7; ул. Осканова, 4, 5, 6, 7. Подвоз воды организован к детскому саду №50, школе №60, а также по заявкам потребителей», — сообщили в «РВК Липецк».
Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk
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