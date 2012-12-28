В «Елецком» устраняют аварию на трубопроводе

Владельцев машин, из-за которых не могли сразу начать раскопки, нашли, а количество отключенных от водоснабжения домов сократили.

«РВК Липецк» ликвидирует утечку на трубопроводе у дома №5 по улице Хренникова. Владельцы, стоявших рядом с местом порыва машин, нашлись, автомобили убрали. Начаты земляные работы, после которых специалисты приступят к замене поврежденного участка трубы.Также «РВК Липецк» сократили количество отключенных от водоснабжения домов.«Подача холодной воды ограничена по адресам: ул. Артёмова 5, 5а, 7; ул. Хренникова, 5, 7; ул. Осканова, 4, 5, 6, 7. Подвоз воды организован к детскому саду №50, школе №60, а также по заявкам потребителей», — сообщили в «РВК Липецк».