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Общество
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56 минут назад
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В мэрии прорабатывают круглогодичное автобусное движение до Центрального пляжа
Начало такого графика администрация города связывает с появлением круглогодичных объектов притяжения.
Как оказалось, в мэрии подумывают о том, чтобы пустить автобус маршрута № 359 на Центральный пляж не только летом, но до запуска спортивного города такие рейсы попросту не нужны.
«Круглогодичное движение отдельных рейсов маршрута № 359 до пляжа будем прорабатывать по мере развития этой территории и появления новых круглогодичных объектов притяжения», — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Напомним, впервые на Центральный пляж автобус маршрута № 359 пустили в июле 2022 года. Маршрут действовал только во время пляжного сезона. Спустя два года его резко сократили до трех рейсов по будням и четырех — по выходным..
Кроме того, до сих пор ничего не изменилось с неудобным остановочным павильоном. На остановке «Центральный пляж» красивый навес, которым никто не пользуется, так как дальше пляжа пассажиры не едут. А на остановке с другой стороны дороги ничего нет. Пассажирам приходится ждать автобусы под палящим солнцем.
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