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399
56 минут назад
9

В мэрии прорабатывают круглогодичное автобусное движение до Центрального пляжа

Начало такого графика администрация города связывает с появлением круглогодичных объектов притяжения.

«Мэрии нужно решить вопрос с общественным транспортом до Центрального пляжа, чтобы все желающие круглый год могли легко добираться до спортивного «города», — сообщил своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов после разговора с мэром Романом Ченцовым, имея ввиду строящийся на Зеленом острове спортивный городок.

Как оказалось, в мэрии подумывают о том, чтобы пустить автобус маршрута № 359 на Центральный пляж не только летом, но до запуска спортивного города такие рейсы попросту не нужны.

«Круглогодичное движение отдельных рейсов маршрута № 359 до пляжа будем прорабатывать по мере развития этой территории и появления новых круглогодичных объектов притяжения», — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, впервые на Центральный пляж автобус маршрута № 359 пустили в июле 2022 года. Маршрут действовал только во время пляжного сезона. Спустя два года его резко сократили до трех рейсов по будням и четырех — по выходным..

Кроме того, до сих пор ничего не изменилось с неудобным остановочным павильоном. На остановке «Центральный пляж» красивый навес, которым никто не пользуется, так как дальше пляжа пассажиры не едут. А на остановке с другой стороны дороги ничего нет. Пассажирам приходится ждать автобусы под палящим солнцем.
автобус
Центральный пляж
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Комментарии (9)

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Как гость
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Алексей
16 минут назад
круглогодично и круглосуточно, но сначала реку очистите от тины, водорослей и кувшинок под мостом, может это поможет ускорить течение и даст возможность не закрывать пляжи
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Илья
17 минут назад
Только что простоял на остановке почта 40 минут, автобус 24 маршрута не пришел на 16:03. Многократно обращался в департамент транспорта по поводу этого злополучного маршрута. Говорят мол, сейчас кадровый голод на всех маршрутах, а хочется задать вопрос: где люди еще ждут по 40 минут автобус? Может на 8-ке? Или на 30-ке? А может, на 315 или 345?
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Пенсионер
19 минут назад
Слов нет, идиоты. На Манеже люди живут !!! Им 359 маршрут нужен.
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Землянин
21 минуту назад
Какие там объекты притяжения зимой?
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26 минут назад
Для чего? Тупиковый маршрут.
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Алекс
21 минуту назад
Он не тупиковый для жителей Ниженки добираться на работу приходится идти до 9 школы.
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Гость
34 минуты назад
Круглый год будем купаться и в тире стрелять
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007
50 минут назад
Зачем столько много автобусов на маршруте 1т?они ездят пустые, добавьте на 27, 33, 2,12 эти автобусы
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Землянин
20 минут назад
Поддерживаю.
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