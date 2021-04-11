Общество
сегодня, 10:26
Природоохранная прокуратура подала иск в суд к усманскому тепличному комплексу
Надзорный орган требует возместить ущерб природе в размере около 3 миллионов рублей.
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура направила в Усманский районный суд иск к ООО «Овощи Черноземья» с требованием взыскать ущерб, нанесенный реке Усмань в результате загрязнения ее вод стоками производства.
Прокурорская проверка показала, что сброс сточных вод осуществлялся с 14 января по 17 февраля на протяжении 235 часов, хотя у тепличного комплекса не было на это разрешения, да и водоотведение в поверхностный водный объект не предусмотрено проектом.
Расчет показал, что ущерб, нанесенный природе тепличным хозяйством составил 2 995 269,76 рублей.
Напомним, что ранее Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило ОГУП «Липецкоблводоканал» для добровольной оплаты ущерб в размере 4,1 млн рублей за аналогичные действия.
С 23 декабря прошлого года и по 27 января 2021 года инспекторы Управления провели внеплановую выездную проверку ОГУП «Липецкоблводоканал», эксплуатирующего очистные сооружения, расположенные в Усмани. Проверкой выявлено 17 нарушений.
- Установлено, что «Липецкоблводоканал» с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года допустил сброс сточных вод в реку Усмань с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. В частности, зафиксировано превышение концентрации аммоний-иона, АПАВ, БПК5, БПК полн., взвешенных веществ, железа, марганца, меди, нефтепродуктов, нитрит-иона, фенола, фосфат-иона, фторид-иона, хлорид-иона, ХПК, цинка. Таким образом, предприятие нарушило правила водопользования при сбросе сточных вод в водный объект, - заявили в ведомстве.
26 февраля этого года за нарушение в области охраны окружающей среды юридическое и должностные лица ОГУП «Липецкоблводоканал» оштрафованы на общую сумму 702,5 тысячи рублей.
Прокурорская проверка показала, что сброс сточных вод осуществлялся с 14 января по 17 февраля на протяжении 235 часов, хотя у тепличного комплекса не было на это разрешения, да и водоотведение в поверхностный водный объект не предусмотрено проектом.
Расчет показал, что ущерб, нанесенный природе тепличным хозяйством составил 2 995 269,76 рублей.
Напомним, что ранее Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило ОГУП «Липецкоблводоканал» для добровольной оплаты ущерб в размере 4,1 млн рублей за аналогичные действия.
С 23 декабря прошлого года и по 27 января 2021 года инспекторы Управления провели внеплановую выездную проверку ОГУП «Липецкоблводоканал», эксплуатирующего очистные сооружения, расположенные в Усмани. Проверкой выявлено 17 нарушений.
- Установлено, что «Липецкоблводоканал» с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года допустил сброс сточных вод в реку Усмань с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. В частности, зафиксировано превышение концентрации аммоний-иона, АПАВ, БПК5, БПК полн., взвешенных веществ, железа, марганца, меди, нефтепродуктов, нитрит-иона, фенола, фосфат-иона, фторид-иона, хлорид-иона, ХПК, цинка. Таким образом, предприятие нарушило правила водопользования при сбросе сточных вод в водный объект, - заявили в ведомстве.
26 февраля этого года за нарушение в области охраны окружающей среды юридическое и должностные лица ОГУП «Липецкоблводоканал» оштрафованы на общую сумму 702,5 тысячи рублей.
М.Х.П