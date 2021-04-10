Житель Добровского района сам показал полицейским, где хранил наркотики

Оперативники уголовного розыска изъяли 773 грамма марихуаны.

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6 апреля в одном из сёл Добровского района в частном подворье, принадлежащем неработающему ранее судимому 48-летнему гражданину, оперативники уголовного розыска Добровского отделения полиции МО МВД России «Чаплыгинский» изъяли 773 грамма марихуаны. Мужчина сам показал место, где хранил пакет с наркотиками.



— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), согласно санкциям данной статьи, мужчина может получить от трех до десяти лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.