Происшествия

29 минут назад

Ночью в районе «Звёздного» едва не произошла массовая драка

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#драка #полиция
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Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

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На записи видно, как мужчины собираются около магазина «Пятёрочка», к ним со стороны Дворца спорта «Звездный» бегут еще несколько человек. Потом граждане начинают выяснять отношения. Это же увидела женщина, которая позвонила в дежурную часть полиции, сообщив, что у магазина собралось много мужчин, возможно, с ножами.

На место направили несколько нарядов ППС. Увидев проблесковые маячки патрульных автомобилей, участники потасовки убежали.  

— Патруль ППС, осуществляя охрану общественного порядка на улицах Липецка, получил сообщение о том, что в районе Дворца спорта «Звездный» наблюдается скопление людей. Полицейские приехали по данному адресу. На моменгт прибытия ППС никаких происшествий зафиксировано не было, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
5 845
#драка #полиция
1

Комментарии (5)

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Народная примета

12 минут назад
Юбка длинная до самых пяток у дамочки которая пробежку через светофор делала ,ай не не ,не не ?
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Гость

12 минут назад
Женщина - молодец. Запросто могли пострадать прохожие. Вообще, что за сборища там происходят? Не первый звонок....
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60+

13 минут назад
Это явно не наши а гости они любители за ножи хвататься!
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Викторм

14 минут назад
Достали эти уродские схватки...
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Коренной житель окраины

19 минут назад
Заметьте, что это не район ЛТЗ, Сокол или Рудник. На этих районах есть дураки, но они одиноки.
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