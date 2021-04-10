Ночью в районе «Звёздного» едва не произошла массовая драка

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

На записи видно, как мужчины собираются около магазина «Пятёрочка», к ним со стороны Дворца спорта «Звездный» бегут еще несколько человек. Потом граждане начинают выяснять отношения. Это же увидела женщина, которая позвонила в дежурную часть полиции, сообщив, что у магазина собралось много мужчин, возможно, с ножами.



На место направили несколько нарядов ППС. Увидев проблесковые маячки патрульных автомобилей, участники потасовки убежали.



— Патруль ППС, осуществляя охрану общественного порядка на улицах Липецка, получил сообщение о том, что в районе Дворца спорта «Звездный» наблюдается скопление людей. Полицейские приехали по данному адресу. На моменгт прибытия ППС никаких происшествий зафиксировано не было, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.