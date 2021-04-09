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В Британии умер супруг королевы Елизаветы принц Филипп

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#принц Филипп #королева Елизавета #Британия

Принцу было 99 лет.

Букингемский дворец сообщил в Twitter, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет утром 9 апреля в Виндзорском замке — резиденции британских монархов в графстве Беркшир, - передает РИА Новости.

Филиипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский - внук короля Греции Георга I, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, сын греческого и датского принца Филиппа — родился 10 июня 1921 года в Греции. После того, как в 1922 году старший брат его отца отказался от престола, семью принца Филиппа изгнали из Греции.

С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили Герцогом Эдинбургским.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (род. 1948), принцесса Анна (род. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (род. 1960) и принц Эдвард, граф Уэссекский (род. 1964).
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#принц Филипп #королева Елизавета #Британия

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