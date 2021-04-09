Здоровье
20 минут назад
В Липецкой области зарегистрировано три случая бешенства
Привиты против бешенства 32,7 тысячи собак и более 30 тысяч кошек.
Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, с начала этого года зарегистрировано 3 случая заболевания животных бешенством. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4 случая.
В первом квартале этого года в Липецкой области госветслужбой привито против бешенства 32,7 тысячи собак, более 30 тысяч кошек, 18 тысяч голов мелкого рогатого скота, 837 лошадей и более 47 тысяч голов крупного рогатого скота. Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.
Напомним, заражение бешенством происходит через укусы, царапины и слюну больных животных. При укусе или ослюнении животным нужно немедленно промыть рану или место ослюнения теплой водой с мылом. Также необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для проведения курса антирабических прививок. При отсутствии своевременного специфического лечения заболевание бешенством в 100% случаев приводит к смерти.
При любом заболевании животного и, особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, агрессия), необходимо изолировать животное и немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию.
В первом квартале этого года в Липецкой области госветслужбой привито против бешенства 32,7 тысячи собак, более 30 тысяч кошек, 18 тысяч голов мелкого рогатого скота, 837 лошадей и более 47 тысяч голов крупного рогатого скота. Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.
Напомним, заражение бешенством происходит через укусы, царапины и слюну больных животных. При укусе или ослюнении животным нужно немедленно промыть рану или место ослюнения теплой водой с мылом. Также необходимо как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для проведения курса антирабических прививок. При отсутствии своевременного специфического лечения заболевание бешенством в 100% случаев приводит к смерти.
При любом заболевании животного и, особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, агрессия), необходимо изолировать животное и немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию.