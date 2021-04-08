Сельская школа заплатит за спортплощадку 3,6 млн рублей

Территорию для занятий спортом сделают в селе Елецкого района.

Администрация школы села Лавы Елецкого района завершила торги на право сделать спортивную площадку возле здания учреждения. Воплощение этого проекта изначально оценили в 5,3 млн рублей. За контракт боролись шесть подрядчиков. Победило предложение частного предпринимателя. Он взялся выполнить работу за 3,6 млн рублей.



Спортивная площадка должна появиться на улице Северной к началу нового учебного года. Общая площадь зоны спорта составит почти 900 квадратных метров. Площадка по периметру будет ограждена. Там сделают прыжковую яму, зоны для мини-футбола, баскетбола и волейбола, установят игровые и спортивные комплексы, скамейки и урны. В Лавах появится игровая тактильная панель «Алфавит». Основное назначение такой панели ― стимуляция тактильных ощущений, развитие мелкой моторики, логики и памяти. Панели отлично подходят как для индивидуальных, так и коллективных игр, в ходе которых дети приобретают еще и социальные навыки.



Услуги подрядчика оплатят из средств федерального, областного и районного бюджетов. Гарантия на работы — 3 года.