Общество

сегодня, 12:17

Сельская школа заплатит за спортплощадку 3,6 млн рублей

1 576
#тендер #аукцион
Сельская школа заплатит за спортплощадку 3,6 млн рублей

Территорию для занятий спортом сделают в селе Елецкого района.

Администрация школы села Лавы Елецкого района завершила торги на право сделать спортивную площадку возле здания учреждения. Воплощение этого проекта изначально оценили в 5,3 млн рублей. За контракт боролись шесть подрядчиков. Победило предложение частного предпринимателя. Он взялся выполнить работу за 3,6 млн рублей.

Спортивная площадка должна появиться на улице Северной к началу нового учебного года. Общая площадь зоны спорта составит почти 900 квадратных метров. Площадка по периметру будет ограждена. Там сделают прыжковую яму, зоны для мини-футбола, баскетбола и волейбола, установят игровые и спортивные комплексы, скамейки и урны. В Лавах появится игровая тактильная панель «Алфавит». Основное назначение такой панели ― стимуляция тактильных ощущений, развитие мелкой моторики, логики и памяти. Панели отлично подходят как для индивидуальных, так и коллективных игр, в ходе которых дети приобретают еще и социальные навыки.

Услуги подрядчика оплатят из средств федерального, областного и районного бюджетов. Гарантия на работы — 3 года.
1 576
#тендер #аукцион

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Знаток

сегодня, 12:29
Какая-то совсем маленькая 30"30и и футбол и волейбол и многое другое.,наверное там детки совсем маленькие.
ответить

Еще в рубрике

#перинатальный центр
Прокуратура нашла нарушения в перинатальном центре в ходе проверки истории с рукой новорожденной дев...

2 минуты назад

Общество
Сотрудники «Липецкгорсвета» закрепили сорванный ветром светофор на улице Хренникова
#ветер
Сотрудники «Липецкгорсвета» закрепили сорванный ветром светофор на улице Хренникова

сегодня, 12:26

Общество
Росприроднадзор выставил счет в четыре миллиона рублей липецкому облводоканалу за загрязнение реки ...
#Росприроднадзор #загрязнение реки #Усманка
5
Росприроднадзор выставил счет в четыре миллиона рублей липецкому облводоканалу за загрязнение реки ...

сегодня, 12:21

Общество
В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
#пожар
6
В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

сегодня, 11:27

Общество
Липчане стали тратить в магазинах на 3,3% меньше денег
#розничная торговля #рейтинг
14
Липчане стали тратить в магазинах на 3,3% меньше денег

сегодня, 11:15

Общество
Липчане увидят весенний звездный дождь
#метеор #звездный дождь
Липчане увидят весенний звездный дождь

сегодня, 10:52

Общество