Коронавирус

52 минуты назад

За сутки в Липецкой области подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции

Вылечились от новой коронавирусной инфекции 77 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 268 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 106 человек, умерли — 566 человек (по данным регионального оперштаба на 8 апреля умерли 564 человека).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 672 случая коронавирусной инфекции, 365 человек умерли, 9 558 человек выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 614 834 случая коронавирусной инфекции, 4 239 038 человек выздоровели, 101 845 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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