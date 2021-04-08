Коронавирус
52 минуты назад
За сутки в Липецкой области подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции
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Вылечились от новой коронавирусной инфекции 77 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 268 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 106 человек, умерли — 566 человек (по данным регионального оперштаба на 8 апреля умерли 564 человека).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 672 случая коронавирусной инфекции, 365 человек умерли, 9 558 человек выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 614 834 случая коронавирусной инфекции, 4 239 038 человек выздоровели, 101 845 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 268 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 106 человек, умерли — 566 человек (по данным регионального оперштаба на 8 апреля умерли 564 человека).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 672 случая коронавирусной инфекции, 365 человек умерли, 9 558 человек выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 614 834 случая коронавирусной инфекции, 4 239 038 человек выздоровели, 101 845 человек от COVID-19 умерли.
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