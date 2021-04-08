Нормы ГТО в Липецкой области сдают даже заключенные

Двое осужденных сдали на бронзовый и серебряный значки

Двое осужденных колоний Липецкой области стали обладателями значков «Готов к труду и обороне» - один осужденный получил бронзовый знак, и одному осужденному был вручен серебряный знак комплекса ГТО.



- Возможность сдать нормы ГТО для осужденных была организована еще в августе прошлого года Участие в сдаче норм ГТО приняли 13 человек. Осужденные сдавали нормативы по различным дисциплинам: бег на 3000 метров, подтягивание на турнике, прыжки в длину, наклоны вперед, метание ядра, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области. - Спортивные мероприятия в исправительных учреждениях Липецкой области проводятся с целью популяризации здорового образа жизни и воспитания интереса к занятиям физической культурой и спортом, что способствует правопослушному поведению осужденных и подготовке к полноценной жизни в обществе после освобождения.





