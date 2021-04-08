Общество

59 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Наступил четверг, 8 апреля. Сегодня в Липецке обсудят будущее гостиницы «Турист». В четверг школьники попытаются разгадать тайны хранилища. 8 апреля в городе начинаются акции в честь 60-летия покорения космоса. Все желающие смогут зарегистрироваться на «Тотальный диктант».

Погода

В Липецке в четверг облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь, на улице от +7 до +9 градусов. 8 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.

Дороги

В четверг посты ДПС будут стоять возле железнодорожных переездов, в том числе - и скрытые наряды автоинспекторов. Причина — профилактика нарушений правил проезда таких участков. За нарушение правил проезда переезда можно лишиться прав на срок до одного года.

Отличный пример

Никита из Липецка вспомнил и повторил отличный спортивный челлендж карантинной весны. А вам слабо?



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Страсти по «Туристу»

Общественники из липецкого отделения ОНФ сегодня приглашают на встречу всех неравнодушных судьбе гостиницы «Турист». Общественники озабочены проблемой полуразрушенного брошенного здания в центре Липецка. Сейчас это полигон для подростковых небезопасных игр и прибежище асоциальных элементов. Встреча в 10:00 у гостиницы.

Проверь себя

Уже открылась регистрация на очное участие в акции добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант». В Липецке участников ждут семь площадок, в том числе — англоязычная.

Тайны хранилища

8 апреля в ГДМ «Октябрь» начнется историко-краеведческий квест «Хранилище 48». Командам школьников и студентов предложат ответить на вопросы об известных липецких личностях, а также истории города, наименованиях улиц и культурно-историческом наследии. Молодым людям предстоит решить логические, интеллектуальные, математические и творческие задачи. Игра будет состоять из четырёх туров. По итогам состязания команды, набравшие наибольшее количество очков, получат дипломы и сувениры.

«Поехали!»

 Центр развития творчества «Левобережный» решил не дожидаться 12 апреля и начать серию мероприятий в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос уже сегодня.



Премьеры недели

В этот четверг на экраны липецких кинотеатров выходит восемь премьер. Среди новинок — ужастики, мультики и даже экранизация знаменитой компьютерной игры. Расскажем о трех самых интересных премьерах.

«Уроки фарси» (16+). 1942 год, оккупированная Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдаёт себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль ещё не представляет, какой ценой. Довольные таким редким уловом немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.


«Мортал Комбат» (18+). Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своём наследии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, который даёт убежище тем, кто носит метку. Здесь Коул тренируется с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао и наёмником-изгоем Кано, готовясь вместе с величайшими чемпионами Земли противостоять врагам из Внешнего Мира в битве за вселенную. Но сможет ли Коул приложить все усилия и раскрыть в себе аркану — могущественную силу его души, чтобы не только спасти свою семью, но и остановить Внешний Мир раз и навсегда?


 «ЗОЖ» (18+). Польско-шведский триллер об изнанке славы звезды Инстаграма. У Сильвии много подписчиков в «Инстаграме». Она шикарно выглядит и ведёт популярный фитнес-тренинг. В сети её боготворят, но в жизни девушка одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личный ролик и признаётся, что у неё нет парня. Видео становится вирусным, и вскоре у Сильвии появляется сталкер.

1 367
#доброе утро
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