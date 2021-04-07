Липецкий магазин оштрафовали за сомнительное мясо

Продукцию хранили без маркировки о сроке годности и происхождении.

Региональный арбитражный суд рассмотрел протест администрации магазина в селе Ссёлки на постановление управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. Ведомство нашло нарушения в работе организации и выписало ему штраф в 10 000 рублей.



Как указано в материалах суда, нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки соблюдения требований о качестве и безопасности пищевых продуктов. Проверяющие посетили магазины на улицах Ленина и Огородной в Ссёлках в ноябре 2020 года. В ходе инспекции были выявлены нарушения хранения продуктов. Так, в морозилке на поддоне в картонной коробке нашли почти 40 кг замороженного мяса без информации о продукции, условиях ее хранения и сроке годности. Выявленные нарушения зафиксировали, составили протокол. Администрацию магазина оштрафовали на 10 000 рублей за нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. В организации с этим не согласились и заявили возражение в суд.



Арбитражный суд не нашел оснований для отмены постановления и штрафа. Компании придется заплатить 10 000 рублей.