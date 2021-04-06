Происшествия
сегодня, 20:32
ДТП, из-за которого остановилось движение в центре Липецка, записала камера уличного наблюдения
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Вечернее ДТП на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе в Липецке с участием автобуса «Мерседес» 325-го маршрута и кроссовера «Тойота» записала камера уличного наблюдения.
Судя по записи, уже на перекрестке водитель автобуса начал перестраиваться из полосы по которой можно двигаться только направо, в средний ряд. В этот момент произошло столкновение.
Напомним, после столкновения автобус и легковой автомобиль перекрыли двжижение в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась серьезная пробка.
Судя по записи, уже на перекрестке водитель автобуса начал перестраиваться из полосы по которой можно двигаться только направо, в средний ряд. В этот момент произошло столкновение.
Напомним, после столкновения автобус и легковой автомобиль перекрыли двжижение в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась серьезная пробка.
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