ДТП, из-за которого остановилось движение в центре Липецка, записала камера уличного наблюдения

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Вечернее ДТП на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе в Липецке с участием автобуса «Мерседес» 325-го маршрута и кроссовера «Тойота» записала камера уличного наблюдения.



Судя по записи, уже на перекрестке водитель автобуса начал перестраиваться из полосы по которой можно двигаться только направо, в средний ряд. В этот момент произошло столкновение.



Напомним, после столкновения автобус и легковой автомобиль перекрыли двжижение в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась серьезная пробка.

