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ДТП, из-за которого остановилось движение в центре Липецка, записала камера уличного наблюдения

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#ДТП #автобус
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Вечернее ДТП на перекрёстке улиц Советской и Фрунзе в Липецке с участием автобуса «Мерседес» 325-го маршрута и кроссовера «Тойота» записала камера уличного наблюдения. 

Судя по записи, уже на перекрестке водитель автобуса начал перестраиваться из полосы по которой можно двигаться только направо, в средний ряд. В этот момент произошло столкновение.

Напомним, после столкновения автобус и легковой автомобиль перекрыли двжижение в сторону центрального рынка. Из-за этого образовалась серьезная пробка.
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#ДТП #автобус

Комментарии (9)

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Маршоутчик

9 минут назад
Клоуны которые знаю пдд, маршрутному транспортному средству можно ехать по крайней правой не только напраао, но прямо( легковым только направо), поэтому зверьки читайте правила, у легковой помеха спрпвп, животные
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Гость

9 минут назад
Я, действительно гость Липецка. Водятлы автобусов это головная боль Липецка, ни знаний ПДД, ни культуры на дорогах. Впечатление что за шоферкой бараны сидят.
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Пешехам

11 минут назад
что и требовалось доказать, очередной водитель автобуса по объявлению устроил дтп, 325 маршрут этое еще цветочки. вы бы видели как водилы на 315 по 60лет ССР гоняют по утрам. формула 1 нервно стоит в сторонке от таких пируэтов. когда дпсники делами начнут заниматься???
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Платящий налоги

16 минут назад
Водители автобусов не знают или не хотят соблюдать ПДД. Особенно по утрам и в час пик. Лично чуть не попал в дтп с автобусом, на перекрестке с 60-летия СССР на Меркулова. Я был в левой полосе и переехав трамвайные линии, собрался двигаться прямо. Справа, меня обгоняет такой «извозчик» на автобусе, и сворачивает, в наглую влево, прям чуть ли не поперек. Я уже привык к отсутствию культуры у водителей автобусов, не стал разгоняться, а ждал, что он исполнит, медленно катясь. От дтп спасло меня всего лишь чуйка подвоха и автомобиль, который сам оттормозился. Ругаться не стал, так как торопился, покрутил лишь у виска.
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Ник

16 минут назад
Все правила знают,а на дороге ,еду как могу
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Гость

41 минуту назад
5, там из среднего ряда можно наверх! А из крайнего правого только на право!
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Ланочка

43 минуты назад
Кто больше заплатил
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5

48 минут назад
Вы че плетете, автобус начал перестраиваться. Видно слепому что кроссовер подрезал
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